Por ello negó que haya tenido algún tipo de relación con Luis Miguel o lo hubiese acompañado a los lugares que presenta el capítulo de la serie de Netflix. “Muy por el contrario de cómo lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, consideró.