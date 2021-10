‘Pasión de gavilanes’ confirma elenco para su segunda temporada

La historia entre las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes aún no termina. Tras 18 años de ausencia, la telenovela Pasión de gavilanes está lista para regresar a la pantalla con una nueva temporada.

Si bien hace algunos meses se había confirmado que Telemundo tenía entre sus planes revivir la producción, se desconocía quienes estarían de vuelta en el culebrón colombiano, que originalmente se trasmitió entre el 2003 y el 2004.

Finalmente, la cadena puso punto final a los rumores y reveló el elenco protagónico que formará del nuevo proyecto televisivo, que llegaría a la pantalla en el 2022.

Tal y como se había especulado, prácticamente todos los protagonistas dijeron sí a seguir contando la historia. Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss volverán a dar vida a las hermanas Norma, Jimena y Sarita Elizondo, respectivamente. Mientras que Mario Cimarro y Juan Alfonso Baptista se meterán de nuevo en la piel de los hermanos Juan y Óscar Reyes.

'Pasión de gavilanes 2' se estrenará en el 2022, a través de Telemundo. (Telemundo)

Quien en definitiva no aceptó regresar a la telenovela fue Michel Brown, intérprete de Franco Reyes en la producción de 188 capítulos. Sin embargo, esta no es una novedad, pues anteriormente en una entrevista con el programa español de YouTube La Formula TV, el argentino dijo que era un proyecto que no le “llamaba la atención”.

“Decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones y me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y soy partidario de que a las cosas hay que dejarlas, hay que dejarlas volar. Pero también respeto que mis compañeros se monten en ese bus y me parece que la experiencia para ellos va a ser increíble, volverse a ver después de tanto tiempo”, aseguró.

Otros actores de la afamada telenovela que también estarán en la nueva temporada son Zharick León (Rosario Montes), Kristina Lilley (Gabriela Elizondo), Carmenza González (Quintina) y Tatiana Jauregui (Dominga).

“Luego del éxito mundial de la primera temporada, nos entusiasma dar inicio a la producción de Pasión de Gavilanes 2 y poder reunir al elenco original 20 años después para continuar esta maravillosa historia”, dijo Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios.

Al elenco original se unirán actores como Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo (como los hijos de Juan y Norma), mientras que Sergio Goyri será el antagonista de la historia.

Pasión de Gavilanes narra la historia de los hermanos Juan, Óscar y Franco Reyes, tres hermanos que se hacen pasar como trabajadores de la hacienda de la familia Elizondo para poder vengar la muerte de su hermana Libia. Sin previo aviso se enamoran de las hermanas Elizondo, poniendo a prueba su plan de venganza y lazos familiares.

'Pasión de Gavilanes' narra la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Foto: Archivo.

La nueva historia se desarrollará 20 años después y, según Telemundo, ahora las familias Reyes Elizondo se verán obligadas a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su felicidad.

“Un trágico crimen que involucra la muerte de un profesor sacude a la familia, ya que la evidencia apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, desencadenando una serie de sucesos desgarradores que, nuevamente, pondrá a prueba su amor y lealtad”, adelantó Santana.

“La audiencia podrá disfrutar de una versión contemporánea de esta icónica historia de amor, traición e intriga, y conocer a una nueva generación de personajes que, sin duda, despertará las mismas pasiones que vivieron hace dos décadas con la historia original”, añadió.