‘Parando el Tránsito’: Ítalo Marenco canta junto a la ‘Trafiquina’ para iniciar alegre su día

El presentador de televisión, Ítalo Marenco, conocido por presentar la revista matutina Giros, compartió este martes un video cantando junto a su fiel amiga Janeth Pérez, mejor conocida como la “Trafiquina”.

Todas las mañanas, cuando se dirige a su trabajo, Marenco se encuentra con Pérez en una esquina de San Francisco de Dos Ríos, donde es “la oficina” de ella, según el comunicador.

La mujer llegó de Nicaragua hace 16 años y se dedica a agilizar el tránsito, mientras ayuda a los conductores con tema de estacionamiento para generar el dinero con el que paga su casa.

“¿Hoy vamos a cantar, bailar, recitar o modelar, qué quiere?, le preguntó Marenco cuando se la encontró en la carretera. Segundos después se parqueó para recibir “la bendición, la bendición, la bendición” y dar un show a sus 162.000 seguidores de Instagram.

“Que Diosito te bendiga y te guarde y te cuide el día de hoy, a tu (sic) y a tu familia”, rezó la “Trafiquina”, para recibir como respuesta un emocionante “amén”. Seguidamente, Marenco le pidió a su amiga que cantaran juntos una de esas canciones que lo “ponen arrecho” y tras fingir que criticaban gente, conformaron un efímero grupo musical que lleva por nombre “Parando el Tránsito”.

Con dedicación especial a su nieto que vive en Nicaragua la mujer entonó una canción típica de su país, mientras Marenco le hacía los coros. “Ay Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer...” entonó la “Trafiquina” y Marenco. Entre risas e imitaciones de acentos, el presentador terminó sus videos con la promesa de que practicarían más.

Amistad a prueba de balas Copiado!

La amistad entre la figura de televisión y la cuidadora de carros inició de una manera muy curiosa. En una conversación con La Nación, en el 2020, Marenco comentó cómo fue la primera interacción.

“Yo paso por ahí todas las mañanas para ir al canal. Un día paré, llegó a la ventana del carro y me dijo: ‘Mirá, me dijeron que sos famoso y yo como no tengo tele no sé si es cierto”, recordó el presentador.

Desde entonces inició su amistad, que implicó ayudas sociales por parte del conductor y de sus seguidores. “Qué bueno que las redes sociales sirvan para algo positivo y llegar a los corazones de muchas personas que le dejan a la Trafiquina sus muestras de cariño”, comentó Marenco a este medio.

Su afecto es a prueba de balas, prueba de ello es que la mujer acompañó al comunicador en momentos difíciles de su vida, como la reciente muerte de su padre, el actor Álvaro Marenco.

La Trafiquina apoyó a su amigo, Ítalo Marenco, en el funeral de su padre, Álvaro Marenco. (JORGE CASTILLO)

La Trafiquina acompañó al comunicador en momentos difíciles de su vida. (JORGE CASTILLO)

