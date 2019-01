Siempre recordaré una anécdota que me contó un jefe, en medio de una conversación sobre la pasión que sentíamos por distintos programas de televisión, con la que hoy me siento más identificada que nunca: “Chamita, cuando era pequeño, mi mamá me decía que dejara de ver tanta televisión, pues eso no me serviría para ganar un salario en el futuro. Véanos ahora, nos pagan por escribir de esos programas que no nos perdíamos, y en los que se unen nuestras dos grandes pasiones”, recordó entre risas.