Pablo Campos sobre despido de Multimedios: ‘En los últimos meses di más de lo que podía dar’

El periodista de Multimedios, Pablo Campos, conversó con Viva luego de su despido de este lunes 10 de marzo. El conocido reportero, de 32 años, reaccionó con asombro a las declaraciones del gerente de Noticias de canal 8, Henry Rodríguez, quien alegó que la separación del puesto se daba por motivos de “rendimiento”.

Campos confío que durante la reunión que tuvo con Rodríguez y la directora de recursos humanos de la televisora, a él solamente se le comunicó que estaba despedido con responsabilidad patronal. Cuenta que no le precisaron motivos ni verbalmente ni por escrito en la carta que le entregaron.

“A mí la justificación de rendimiento no me la dieron. Solo me dijeron que no querían contar con mi servicio y me dieron la carta. Me extraña mucho que don Henry diga que el despido es por rendimiento. Me preocupa que lo dicho pueda manchar mi futuro profesional. En los últimos cinco meses di más de lo que podía dar como colaborador”, comentó Campos.

Rodríguez, en su calidad de gerente del noticiero, dio detalles del despido de Campos para enfatizar en que es un caso aislado y que no habrá más despidos en Multimedios.

“Esto no tiene nada que ver con una reestructuración del canal, ni con despidos masivos”, aseguró.

Meses difíciles

Pablo Campos explicó que los últimos cinco meses fueron muy difíciles para él y que, aun así, se esforzó lo más que pudo en su labor.

El periodista detalló que era del conocimiento del canal que en los meses recientes él estaba “muy afectado emocionalmente”. Las razones las atribuye a temas laborales y también personales.

“El canal sabe desde hace tiempo que mi estabilidad no está bien. Tienen dictámenes de mi condición psiquiátrica y psicológica por diferentes situaciones que viví en el ámbito laboral y personal”, expresó el periodista.

“Públicamente se conoce que padezco de depresión, distimia y trastorno generalizado de ansiedad”, detalló.

Contextualizando su situación, el comunicador reitera su sorpresa ante lo dicho por Rodríguez sobre su rendimiento, pues cuenta que aun atravesando momentos difíciles de salud mental, él trabajó con dedicación.

“Fui coordinador de edición, periodista, presentador. Por lo menos en los últimos cinco meses hubo tres meses que me tocó trabajar seis veces a la semana por falta de personal ante la salida de muchas personas. El único que conocía el trabajo era yo. A veces trabajaba de 6 a. m. a 7 p. m.”, precisó.

“Me encargaba de las ediciones de la mañana y la tarde”, puntualizó.

Antes de laborar en Multimedios, Pablo Campos trabajó en Teletica y Repretel.