The Oprah Conversation es el tercer espacio que la comunicadora estrena en Apple. El año pasado, cuando se lanzó el servicio, debutó con Oprah’s Book Club, el que presenta un nuevo capítulo cada dos meses y un libro y una entrevista con su autor (actualmente, hay cinco episodios en la plataforma), centrados en las novelas The Water Dancer, Olive, Again, American Dirt, Hidden Valley Road y Deacon King Kong.