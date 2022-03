Netflix le dijo adiós a Marvel: ‘Daredevil’, ‘The Punisher’ y ‘Jessica Jones’ salieron de la plataforma

Netflix perdió a Marvel, o al menos a las series de superhéroes que fueron parte de su catálogo desde hace varios años. Con el inicio del mes de marzo producciones como Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y The Defenders fueron eliminadas de la plataforma de streaming.

Con el cambio de mes, como es costumbre, el gigante Netflix anunció las salidas e ingresos de producciones televisivas a su oferta, pero algo que ha llamado mucho la atención de los fans de Marvel es precisamente la salida abrupta de los programas del llamado Universo de The Defenders, cuya licencia caducó para Netflix, según informaron medios internacionales como Forbes México, Entertainment Weekly y Semana.

'The Punisher', protagonizada por Jon Bernthal solo tuvo dos temporadas en Netflix. (Cara Howe/Netflix/David Giesbrecht/Netflix)

[ ¿Qué ha sido de Anna Delvey?, la estafadora que inspiró ‘Inventando a Anna’, el éxito de Netflix ]

Ahora, la pregunta de los seguidores de personajes como Matt Murdock (Daredevil) y Frank Castle (The Punisher) es ¿dónde podrán ver a sus héroes favoritos en la pantalla chica?. De acuerdo con la revista Semana se dice que estas series llegarán al servicio Disney +, pero no se sabe cuándo estarán disponibles.

El primer país en contar con las producciones en dicha plataforma será Canadá, a partir del 16 de marzo; luego les corresponde la oportunidad a Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, agregó Entertainmet Weekly.

Pero no todas las esperanzas están perdidas, gracias a la alianza de Disney con Marvel ya hemos podido ver algunos cameos de personajes en las películas y series del Universo Cinematográfico Marvel, como ocurrió con la participación de Charlie Coxx en su papel del abogado Murdock en Spider-Man: No Way Home o la aparición de Vincent D’onofrio en la serie de Hawkeye como Kingpin, recordó Forbes.

Con respecto a la distribución en pantalla chica de estas series un dato que llama la atención es que, al menos en Latinoamérica, las producciones que presenta Disney + son aptas para toda la familia, incluyendo niños. Sin embargo, el nivel de violencia y de escenas de sexo presentes en estas series de Los Defenders, haría que no encajen en su catálogo.

Es por esta razón que posiblemente en la región estas producciones pasen a ser parte de la oferta de otras plataformas, también propiedad de Disney, como Star +.

Krysten Ritter protagonizó 'Jessica Jones' durante las tres temporadas que se publicaron de la serie en Netflix. (David Giesbrecht/Netflix)

Otra acción que posiblemente lleve a las series de Marvel a Disney es el nuevo control parental que a mediados de marzo la plataforma le pedirá a sus suscriptores, de acuerdo con la publicación de Entertainment Weekly.

A partir del 16 de marzo los dueños de las cuentas deberán de actualizar su configuración y ahí podrán seleccionar restricciones de clasificación de contenido para cada perfil de usuario, se podrá agregar un pin para bloquear perfiles y habilitar una función de salida a prueba de niños, explicó la revista.

Lo que llega a Netflix

Definitivamente Netflix no quiere perder a sus clientes, así que además de anunciar la salida de producciones, también aprovechó sus cuentas en redes sociales para mostrarles a sus suscriptores el nuevo menú de títulos que ingresaron a su catálogo a partir del 1. ° de marzo.

En 'Daredevil' también participó The Punisher como el enemigo del héroe. (Patrick Harbron/Netflix)

Entre lo más destacado están el arribo de películas como Spider-Man 3, Ted 2 o Downton Abbey (14 de marzo), así como de las series Flash (sétima temporada), Supergirl (sexta temporada, desde el 10 de marzo) y la segunda entrega de Bridgerton, que se estrena el 25.

Tal vez para los más nostálgicos las salidas de los tres filmes de Karate Kid (pese al éxito de la serie Cobra Kai), es uno de los golpes más fuertes, pero también hay otros títulos que dijeron adiós el 28 de febrero, entre ellos destacan Django Unchained, Ghost y The Assassination of Gianni Versace.