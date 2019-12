Netflix no hizo ningún comentario público al respecto, pero su decisión de programar el estreno de este documental después de las últimas elecciones presidenciales y no en coincidencia con su presentación en San Sebastián respondería a la intención de no agitar las aguas con el tratamiento documental de un tema muy complejo, delicado y sensible para la opinión pública local en plena campaña. Sobre todo, como se anticipa, si surgen del trabajo de Webster y su equipo revelaciones que abrirán más de una polémica.