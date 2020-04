Eso hace que el reino visceral y atestado de Extraction sea una visión de un mundo cinematográfico reciente, que de momento está desaparecido. Una reminiscencia mundial, no siempre halagadora, que de seguro muchos querrán ver, disfrutar o criticar encerrados en casa, no hay quite. Bien lo dice el Chicago Sun-Times: el filme podrá no ser una joya, pero sirve para lo que sirve: un gran "entretenimiento para ver con palomitas, un viernes por la noche”.