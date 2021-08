Netflix corta por completo con Kevin Spacey

¡Se acabó! Netflix no quiere nada con Kevin Spacey.

Mediante un comunicado de prensa, del que han hecho eco medios como The Hollywood Reporter y Entertainment Weekly, los directivos de la plataforma streaming anunciaron que se desligan de cualquier proyecto en el que se encuentre involucrado el actor.

La decisión no solo afecta la continuidad del intérprete en la sexta temporada de House of Cards –que dicho sea de paso sería la última de la serie–, sino también su participación en la película biográfica sobre el escritor Gore Vidal, en la que iba a ser el protagonista.

Productores de House of Cards estarían evaluando matar al personaje de Kevin Spacey, Frank Underwood. Tomaría su lugar Claire, su esposa en la serie, personaje encarnado por la actriz Robin Wright. (David Giesbrecht)

"Netflix no participará en ninguna producción de House of Cards que incluya a Kevin Spacey. Continuaremos trabajando con MRC durante este tiempo de receso para evaluar nuestra futura participación en el show”, dice el comunicado.

"También hemos decidido que no avanzaremos con el lanzamiento de la película Gore, que estaba en posproducción y era protagonizada y producida por Kevin Spacey", agrega la información emitida esta noche por Netflix.

En coincidencia con esta información, esta misma tarde Variety publicó que los productores de House of Cards estarían evaluando matar al personaje de Kevin Spacey, Frank Underwood. Tomaría su lugar Claire, su esposa en la serie, personaje encarnado por la actriz Robin Wright.

Escándalo sexual.

Netflix y la producción de House of Cards entraron en crisis luego de que el martes pasado el actor Anthony Rapp, estrella de películas como Star Trek: Discovery, denunciara que fue agredido sexualmente por Spacey cuando apenas tenía 14 años.

Tras conocerse la noticia, Spacey pidió disculpas y aprovechó el momento para declararse abiertamente homosexual.

Ya para ese entonces se habían filmado dos episodios de House of Cards, pero toda la producción quedó paralizada hasta nuevo aviso





















