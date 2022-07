Nayad Nassar y su proyecto tras salir de la tele y perder a su papá

Nayad Nassar logró ganarse el cariño y la admiración de la audiencia mientras estuvo en Multimedios, Canal 8, como presentadora de noticias. Ese mismo público, que con el tiempo en la pantalla chica comenzó a sentirse muy cercano a la comunicadora, se solidarizó con ella y con su mamá Cristiana cuando en febrero del 2021 falleció el doctor Martín Nassar, padre y esposo de ellas, respectivamente.

Luego de la lamentable perdida Nani, como es conocida, continuó su trabajo en canal 8, sin embargo, en octubre, fue despedida. Hoy, nueve meses después, se siente bien, pues entiende que todo en la vida tiene una razón de ser.

Meses después de vivir periodos de cambios, Nayad se encuentra en un momento de su vida en el que se siente alineada con su propósito, mismo que se ha convertido en un noble proyecto con el que busca apoyar a otras personas gracias a sus habilidades en comunicación y conocimientos adquiridos durante su vida. Ella pudo comprobar que “en la vida todo se acomoda”.

“A veces hay que perderlo casi todo para darse cuenta de lo que se quiere hacer y lo que está más alineado con tu propósito”, comentó Nassar, de 30 años.

Compartir videos enfocados en temas de inteligencia emocional y social es parte de lo que Nayad 'Nani' Nassar ofrece en sus redes sociales. Foto: Cortesía

Antes de conversar de su actualidad, ella repasó sus procesos y sentimientos tras salir de la televisión y de cómo ha sobrellevado la partida de su padre, situaciones que de alguna manera han influido en la persona que es hoy.

“La salida de la tele fue inesperada pero, viéndolo en retrospectiva, siento que era lo que tenía que pasar. Sentía que la etapa que estaba viviendo en la televisión estaba llegando a su fin pero no tenía agallas para dejarlo por mi propia cuenta.

“Cuando me fui en la tanda de despidos, ese fue el golpe de realidad. (Desde antes) yo estaba estresada, había presión. Yo estaba feliz con mi trabajo en tele, explotaba mis habilidades en comunicación, pero no me logré acoplar al ambiente de los medios que es tenso, estresante, hay competencia, es muy denso en general”, confió.

La politóloga, quien ya tenía experiencia en cámaras por su trabajo en canal 15, contó más de esa experiencia en la que siente que fue complejo amoldarse.

“Yo nunca supe cómo acoplarme a esas dinámicas de tanta presión y de no saber quienes son tus verdaderos amigos. Cuando llegó el momento de irme, dije: ‘perfecto’, ya no me estaba sintiendo tan cómoda. Todo pasa por algo. Estuve un mes buscando trabajo en ciencias políticas y en asesorías, apliqué para marketing y encontré una opción remota que me permite trabajar donde quiera. Estoy contenta”, contó.

Actualmente, Nani trabaja en una empresa alemana en el área de marketing digital y contempla la posibilidad de salir del país con su novio para laborar desde lugares distintos. Esa plan, quizá, se concrete el próximo año.

Por más de un año, Nayad Nassar fue rostro de Multimedios, ella era una de las presentadoras de noticias. Tras salir de canal 8 ha enfocado sus habilidades como comunicadora en la creación de contenido. Foto: Cortesía

"No hay que postergar los sueños"

Perder a su padre, hace más de un año, cambió la forma en que Nayad ve la vida.

“Cuando uno pierde a alguien tan cercano pone en perspectiva todo. Ya las cosas pequeñitas o las tonteras de la vida cotidiana no me afectan tanto ni me desestabilizan. Sé que se puede encontrar una solución. Sé que la vida es un segundo. Esa perspectiva no llega hasta que muere alguien con quien te criaste y viste todos los días. No hay muestra más grande de fragilidad que cuando una persona se va.

“La vida se va tan rápido que no hay que postergar sueños o ideas: no se sabe si habrá un después. Hay que poner todas las pilas hoy. No postergar, no se sabe cuanto dura la vida. Es rudo. Nunca va a dejar de ser rudo (la ausencia de su papá). Hay días en los que mi mamá y yo nos levantamos y todo parece un sueño”, dijo Nani, quien añadió que con el tiempo han ido encontrando el ritmo para las dos, por ejemplo, ella asumió algunas de las responsabilidades de las que antes se encargaba su padre.

Recientemente Nayad Nassar abrió su cuenta de TikTok para dar más alcance a su contenido. Foto: Captura de pantalla

Su propósito

Tal y como ha comprobado en los últimos meses, todo en la vida siempre toma su lugar.

Desde hace más de un mes, Nayad Nassar ha estado compartiendo en sus redes sociales (Instagram y recientemente en TikTok) videos en los que aprovechando sus habilidades para comunicar, brinda mensajes relacionados con inteligencia emocional y social, entre otros.

Actualmente, en Instagram es seguida por más de 26.000 personas, y quiso aprovechar esa plataforma para ofrecer un contenido que aporte a la vida de las personas. Allí ha encontrado parte de su propósito, uno con el que también retribuye el cariño que recibe.

“Para encontrar tu propósito hay que hacer una autoindagación de que es lo que realmente te hace feliz, eso que te hace levantarte por las mañanas con ilusión de aprender, de generar, de enseñar.

“El propósito es una mezcla entre las cosas que se nos han facilitado durante toda la vida, como esas características y habilidades que son fáciles para nosotras, y algo que al mismo tiempo podemos hacer, enseñar y estar al servicio de los demás.

“Con mi paso por la U siempre supe que me encantaba la comunicación, y con mi paso por la televisión pude reafirmar eso, llenarme de herramientas y conocimiento para entender el valor de la comunicación más allá de trabajar en un medio. De ser asertiva, empática, compasiva, todas estas habilidades me han encantado siempre, les he visto demasiado valor, pero siento que no se les da la importancia requerida, mucha gente llega a su adultez sin saber comunicar límites, por ejemplo, o sin entender qué es la inteligencia emocional, o la social (...)”, dijo.

De esto nació la idea de compartir sus saberes, con la intención de brindar apoyo a las personas.

“Siento que muchas personas tienen temor de alzar su voz, de hablarle a su jefe o decirle a su pareja lo que les está molestando. Esas cosas tan básicas no nos las enseñan y, si no aprendimos en la casa, hay que agarrarlas de donde sea al ser adultos, pues no se desarrollan esas habilidades.

“Entonces, básicamente, lo que he estado haciendo en redes y en esta nueva etapa de creación de contenido es comunicar lo que he aprendido a lo largo de los años por medio de cursos, por la tele, por lo que me enseñaron mis papás, por lo que aprendí en mi primera infancia, lo que aprendí en mi vida relacionándome con las personas. También ir resolviendo dudas que las personas tengan con esos temas”, comentó.

En síntesis, la intención de Nassar es proveer a las personas herramientas que les ayuden a desenvolverse mejor en diferentes ámbitos de su vida. Cuenta que su iniciativa ha sido bien recibida.

“Tras pasar por la tele mi comunidad creció. Pensé que tenía que sacar provecho (de sus redes sociales) no para capitalizar, sino para hacer crecer y ayudar. Sentí que tenerlas solo para mostrar mi cara era vacío. Pensé en retribuir el cariño de las personas conmigo, de sus muestras de afecto con lo de mi papá, ahora que hay tantas señoras fascinadas con mi novio y conmigo. Ese amor hay que devolverlo. A ellas les ha encantado el contenido que comparto y me han preguntado si doy clases de esos temas. Pienso que es una posibilidad a futuro, por ahora, el contacto ha sido hermoso”.

Para visibilizar más su iniciativa, Nayad abrió su cuenta de TikTok (en Instagram y en esa red aparece como @naninassar). Por ahora tiene planes de generar más contenido multimedia.

Nayad, quien comparte sus mensajes basados en sus vivencias, en cursos en los que ha estado (de comunicación asertiva, oratoria, retórica, inteligencia emocional, entre otros) y en la lectura de libros, brindó un mensaje para las personas que de repente estén atravesando momentos complicados.

“Esto es algo que vi en mi vida y en la de mi mamá: si se cierra una puerta es porque vienen mejores cosas, cosas más alineadas con nuestra esencia. Ahorita tal vez hay personas despedidas o sin trabajo o en una situación complicada, a ellas les digo que hay que tener esperanza y fe de que vienen cosas mejores”, asegura Nayad.

“Uno no se lo imagina, pero el universo confabula a nuestro favor si tenemos paz. He sido una lección, incluso con lo de mi papá: se cree que el mundo se viene abajo, pero la vida te enseña que todo va a estar bien y que todo se acomoda”, finalizó.