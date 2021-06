“Al quinto día de estar contagiado me empezó a faltar el aire. Llamé al 911 y me llevaron al hospital, al área de covid. Pasé una noche pero no saturaba bien. Al siguiente día me empezaron a hacer procedimientos más avanzados: me pusieron como un globo (que cubría su cabeza), no lo aguanté. No me faltaba la respiración, pero entré como en pánico. Te cae el sudor en la cara, no podés hacer nada. Es una sensación muy fea”, recuerda Méndez.