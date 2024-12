Murió Sandra Reyes, la actriz principal de Pedro el Escamoso

La destacada actriz colombiana, Sandra Reyes, conocida por su papel como la madre de ‘Rigo’, en la novela biográfica del ciclista Rigoberto Urán, y como la doctora Paula Dávila en ‘Pedro, el escamoso’, falleció este domingo, 1.° de diciembre de 2024.

Así lo confirmó Noticias RCN en su edición del medio día, en donde se agregó que la artista falleció en su casa acompañada de su familia.

EL TIEMPO logró constatar la información de la muerte de la bogotana de 49 años, luego de estar vigente durante más de veinte años en la televisión colombiana, convirtiéndola en una de las actrices más reconocidas y queridas de los colombianos.

Sandra Reyes, actriz colombiana, falleció este 1.° de diciembre. A nivel internacional, es principalmente recordada por su participación en la popular serie 'Pedro, el escamoso'. Foto: Instagram de Sandra Reyes.

¿Cuáles son las causas de la muerte de Sandra Reyes?

Reyes murió a causa de una larga lucha contra el cáncer de seno, la cual era de total reserva al público. Su primo, Nicolás Reyes, resaltó en el medio Red+ el legado artístico y humano que dejó en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Reyes se caracterizó por grandes papeles protagonistas en populares telenovelas que lograron darle la vuelta al mundo como ‘Pedro, el escamoso’ en 2001, interpretando a Paula Dávila y Amparo Cadena en la serie ‘El Cartel de los sapos’ en 2008.

La colombiana continúo marcando una huella en sus seguidores con el último papel que hizo en la producción basada en la vida de Rigoberto Urán, en la que personificó a doña Aracely de Urán, la madre del ciclista.

Los detalles conocidos acerca de su fallecimiento se enfocaron en que la famosa manejó su enfermedad como un asunto en privado y de completa reserva, evitando que saliera a la luz. Tras morir, su cuerpo será trasladado a una finca en Ubaté, donde habrá una despedida íntima con sus seres amados.

La noticia sorprendió a sus seguidores y aquellos que la vieron triunfar en una gran cantidad de novelas, con las que ganó apoyo.

Despedida

Miguel Varoni, actor y director de televisión colombiano, conocido de forma internacional por actuar como Pedro Coral Tavera en la serie ‘Pedro, el Escamoso’, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el lamentable hecho y dejó un sentido mensaje en su cuenta en la red social de Instagram.

“Hasta siempre mi Doctora Paula”, comenzó diciendo en una publicación. Con cortas palabras y una fotografía antigua de ambos interpretando a sus personajes, escribió: “Sumerce no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la Bendiga. Siempre estar en mi corazón…”

Con esto, el actor se despidió de la que fue también su amiga fuera de los sets de grabación. Vale recordar que Varoni y Reyes se volvieron a encontrar en la segunda temporada de ‘Pedro el Escamoso’, la cual se estrenó este año por la plataforma Disney+ y emitida también en el canal Caracol.

Desde muy joven, Sandra Reyes incursionó en la industria actoral, destacando por su carisma y talento frente a las cámaras de la televisión. Sus papeles en estos formatos la catapultaron como una de las actrices más queridas del país.

A pesar de ser tan conocida, la actriz no compartía muchos detalles de su vida personal en sus redes sociales. De hecho, en sus publicaciones siempre mostraba su conexión con la naturaleza y todo lo relacionado con su trabajo.

Ella misma se describía en su perfil como “Hippie recordatriz de bruja” y amante del arte, de la pintura y la actuación.