Murió Luis Fernando Múnera, actor en ‘Pedro el Escamoso’

El actor colombiano Luis Fernando Múnera, recordado por su participación en telenovelas como ‘Pedro el escamoso’, ‘La Pola’ y ‘Rafael Orozco, el ídolo’, falleció el 9 de febrero.

Con 73 años y más de 40 en la televisión, Múnera también hizo parte de la película del director Sergio Cabrera La estrategia del caracol, donde interpretó al personaje de Gustavo Calle Isaza “El Culebrero”.

Personajes de la farándula como “Don Jediondo” lo despidieron por medio de redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento del gran actor y locutor Luis Fernando Múnera. Tuve la oportunidad de conocerlo en Caracol, era un gran señor. Dios lo tenga en su santa gloria”.

Lamentamos el fallecimiento del gran actor y locutor Luis Fernando Múnera. Tuve la oportunidad de conocerlo en @CaracolTV gran señor. Dios lo tenga en su santa gloria pic.twitter.com/Kf0QaGgOvI — Don Jediondo (@DonJediondo) February 9, 2023

La actriz Cristina Umaña también se tomó su Twitter para recordarlo: “Mi Luis Fer querido, me enteré de la notica y me fui a ver todas nuestras escenas en #CartaAHarrison. Me quedo con un hermoso recuerdo de trabajar contigo y del gran actor que siempre fuiste. Q.E.P.D”.

Mi Luis Fer querido, me enteré de la notica y me fui a ver todas nuestras escenas en #CartaAHarrison para recordarte. Me quedo con un hermoso recuerdo de trabajar contigo y del gran actor que siempre fuiste. Q.E.P.D #LuisFernandoMunera pic.twitter.com/H2umNpBe9q — cristina umaña (@cristinaumana) February 9, 2023

Hasta el momento no se conoce una versión oficial de la familia ni las causas de su muerte. A finales del 2018, El Tiempo rindió un homenaje a La estrategia del caracol por medio de un especial con varias entregas.

En una de ellas, Luis Fernando Múnera, Florina Lemaitre, Sergio Cabrera y Humberto Dorado compartieron anécdotas desconocidas del rodaje y mostraron la última escena inédita que se quitó; además, explicaron por qué era la más compleja y costosa.

