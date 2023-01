Murió Adam Rich, el pequeño Nicholas de ‘Ocho son suficientes’

Adam Rich, quien protagonizó al joven Nicholas en el enorme éxito de los 80s, Ocho son suficientes, falleció este sábado en su casa en Los Ángeles, según confirmaron medios internacionales como The New York Times, CNN y TMZ.

Un miembro de su familia confirmó el deceso aunque no quiso precisar la causa de muerte. Empero, una fuente policial agregó a TMZ que alguien llegó a la vivienda y encontró muerto a Rich y que el caso no se investiga como homicidio. El actor, de 54 años, tenía décadas alejado de la actuación.

Adam interpretó a Nicholas Bradford, el hijo menor en Ocho Son Suficientes, la serie de ABC que acaparó la pantalla chica entre 1977 y 1981. En aquella época, el chiquillo rubio de cabello lacio y ojos claros también tuvo participación en otras producciones como “Code Red” en 1981, “Dungeons & Dragons” en 1983 y algunos capítulos de La isla de la fantasía y el Crucero del amor.

Adam Rich tenía apenas 9 años cuando salió al aire 'Ocho son suficientes'.

Adam Rich junto al elenco de Ocho son suficientes. Fotografía: Wikicommons para La Nación (Wikicommons para La Nación)

Adam entró en la lista de VH1 de las 100 mejores estrellas infantiles, en el puesto 73. Se retiró del mundo del espectáculo en los años 80 porque dijo que no le gustaba el resplandor de los reflectores ni nada relacionado con las celebridades, resume TMZ.

El joven, oriundo de Brooklyn, Nueva York, empezó en la actuación en la secundaria Xhatsworth, en el valle de San Fernando, California. Su profesor de teatro también enseñó a Kevin Spacey, Val Kilmer y otros grandes actores.

Según una publicación de La Nación del 2019, Adam se estrenó en la televisión interpretando al pequeño Nicholas, el benjamín de la multitudinaria familia que criaba el periodista y viudo Tom Bradford, un padre de manual y como solo existen en la televisión gringa.

Las ocurrencias del pequeño atrajeron las simpatías de las televidentes, sobre todo de las madres, quienes peluquearon a sus hijos estilo “tazón”, ilusionadas por tener en su hogar un chiquito parecido a Nick.

Página Negra: Adam Rich, de niño adorable a zombi viviente

Agencias internacionales indican que Rich tuvo varios enfrentamientos con la policía relacionados con drogas y alcohol, y buscó tratamiento en el Centro Betty Ford en Rancho Mirage, en California. Rich sufría de un tipo de depresión que desafiaba el tratamiento y había tratado de borrar el estigma de hablar sobre enfermedades mentales, dijo el publicista Danny Deraney. Probó sin éxito curas experimentales a lo largo de los años.

En 1991 fue arrestado por agentes del orden después de que rompió la ventana de una farmacia en un esfuerzo por obtener drogas. Fue rescatado por Dick Van Patten, su padre televisivo en Ocho son suficientes. También tuvo otros problemas legales, agregó TMZ.

El mantra de Adam era: “La vida es para vivirla, y vivo mi vida al máximo todos los días”.

“Era un alma muy amable, generosa y amorosa”, dijo Deraney a The Associated Press. “Ser un actor famoso no es necesariamente lo que él quería ser. ... No tenía ego, ni una onza de él”.