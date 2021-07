‘Mozart in the Jungle’: Sinfónica de NY desnuda sus clichés

Si le pidieran que imagine a un intérprete de música clásica de una prestigiosa orquesta sinfónica, es probable que le caracterizaría como una persona demasiado formal, retraída y, quizá, hasta acartonada. Pero ¿qué tal si le dijeran que más bien podría tener mucho de un rockstar ?

Es cierto que las orquestas se revisten de sus aires de elegancia, de sofisticación, de lujo para los más cultos oídos. Pero la Orquesta Sinfónica de Nueva York tiene una particularidad: hay tanto sexo y drogas, como talento tras la batuta.

Mozart in the Jungle llega a la pantalla de Fox Life para derribar la etiqueta de “ nerds ” que se suele atribuir a los intérpretes de música clásica.

La trama está basada en el libro homónimo escrito por Blair Tindall, una periodista y oboísta profesional que asombró al mundo con la recopilación de sus experiencias en la sinfónica.

“El libro reveló que los músicos clásicos, en los 80, tuvieron sexo y consumieron drogas, al igual que las personas en otros campos, pero se supone que la música clásica exista en una especie de reino superior, o al menos para quienes la aman”, apunta el diario Washington Post .

El eje central de la historia gira en torno a Hailey (Lola Kirke, de Gone Girl ), una talentosa oboísta en busca de oportunidades en la ciudad de los sueños. Para suerte suya, la Sinfónica de Nueva York experimenta un cambio radical al pasar de un maestro conservador (interpretado por Malcolm McDowell, el protagonista de La naranja mecánica ) a uno mucho más revolucionario.

Hailey es una joven centrada, obsesiva y un tanto introvertida que muy pronto se topará con situaciones comprometedoras y una alta dosis de presión social. Después de todo, no es fácil ganarse la vida como músico ni tampoco encajar en la ajetreada ciudad de Nueva York.

En medio de una de esas casualidades que parecen caídas del cielo, Hailey conoce a Cinthya Taylor (interpretada por Saffron Burrows), el segundo chelo de la Sinfónica de Nueva York.

Taylor es una consolidada cuerdista y aparte de eso, una mujer de carácter fuerte que eclipsa a Hailey con suma facilidad.

“Evidencias anecdóticas y mi propia investigación científica sugieren que hay una correlación directa entre el trabajo de un hombre y lo que hace en la cama”, explica la chelista a Hailey, con un whisky en la mano, apenas luego de conocerse.

Así, por ejemplo, tienen lo propio los violinistas, los percusionistas, los pianistas, los músicos de jazz y, por supuesto, los siempre complicados maestros de orquesta.

En la serie, la Sinfónica de Nueva York –una de las más prestigiosas a nivel mundial– se retrata como una jungla donde prima el sentido de la supervivencia, donde todo puede pasar... incluso las más apasionadas escenas del actor mexicano Gael García Bernal, quien interpreta al excéntrico Rodrigo de Souza, el nuevo maestro de la Sinfónica. Su personaje ha llegado para aportar ideas frescas y, de paso, a ganar unos cuantos enemigos.

“Jamás se podría decir suficiente sobre cuánto influye Bernal en su personaje y se convierte en la fuerza conductora de esta serie. Bernal es agradable y magnético a la vez, y consigue que el ecléctico maestro surja en la pantalla. Él solo ya es digno de ver la serie pero, dichosamente, hay mucho más en juego aquí” , señala Tim Goodman, crítico de The Hollywood Reporter .

Imagen sin titulo - GN

Rodrigo queda sorprendido por el talento y la determinación de Hailey, y se vale de la carta blanca que le dio el contrato con la Sinfónica para incluir a la joven oboísta en su orquesta.

Sin embargo, la chica se lleva una muy mala impresión en su primer ensayo con la orquesta. Después de todo, ¿quién creería que uno de los más cotizados directores del mundo podría enfrentarse a los altos jerarca de la orquesta con tal de incluir un asiento adicional para una atractiva e inexperta oboísta sin haberse acostado con ella?

Si desea quedarse y cumplir su sueño, Hailey deberá encontrar la manera de adaptarse a la jungla de los más exitosos músicos de Nueva York.

“Los fanáticos de la música de seguro amarán esta serie, pero también hay suficiente sexo e intrigas tras la cortina para interesar a los espectadores que no necesariamente conocen la diferencia entre Strauss and Schubert”, destaca la revista Vogue .

Experimento de Amazon

Mozart in the Jungle nació como una apuesta original de Amazon para competir con las grandes cadenas televisivas y plataformas de streaming como Netflix, luego del éxito que acaparó con la producción de Transparent .

Una de las mayores críticas de la serie, en su lanzamiento, es que el primer capítulo no podría calificarse como espectacular. Empero, la iniciativa contó con el beneplácito del público.

“El piloto es uno de sus capítulos más débiles, lo cual resulta especialmente extraño porque que se proyectó durante una de las temporadas "piloto" de Amazon, en la cual se liberan los primeros episodios de programas que están en vías de desarrollo para que los usuarios pueden votar. Se siente plano y típico, con muchos personajes de relleno, todos orbitando en un mundo que muchos fans de la cultura pop realmente no sumergirían sus pies”, afirma Brian Moylan, del diario inglés The Guardian .

“Parte de las razones de lo divertida que puede ser la serie tienen que ver con la producción ejecutiva que estuvo detrás”, asegura la revista Rolling Stone . Jason Schwartzman (de Rushmore ) tuvo la idea de adaptar la historia para la pantalla chica tras leer el libro de Blair Tindall. En su equipo de trabajo, reclutó a su primo Roman Coppola ( frecuente colaborador del cineasta Wes Anderson e hijo de Francis Ford Coppola, director de El padrino ) y al director Paul Weitz ( American Pie ).

La primera temporada de la serie se compone de 10 capítulos de aproximadamente media hora de duración, que se transmitirán cada miércoles a las 10 p. m. en Fox Life.

Hasta ahora, no se ha confirmado que Amazon vaya a producir una segunda temporada de esta serie, por lo que no queda más que disfrutar de lo hay por el momento; pues, como bien lo dice el Boston Herald : “ Mozart in the Jungle es sorprendentemente buena, así le guste o no la música clásica”.