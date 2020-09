View this post on Instagram

#2 meses 💓 hoy es un día especial por que hasta aquí nos ha traído Dios , y estoy agradecida por cada día que me permite tener a mi hijo en mis brazos . Estos dos meses han sido los más desafiantes de mi vida. Mi sube y baja favorito , unos días me siento invencible y otros quiero que la tierra me trague y favorito por que jamás cambiaría lo difícil de la maternidad por mi mayor recompensa que es tener mis brazos llenos de amor . Amo hablarles con transparencia por que el sentido de ser una persona seguida , es ser luz o en algunos casos inspiración que se sientan identificadas que vean que todas pasamos por lo mismo o cosas similares , que logren entender que si nos unimos y apoyamos seremos más fuertes . Decir sólo lo perfecto me parecería injusto y hasta seria piedra de tropiezo por que no conozco una sola persona que diga que su maternidad ha sido impecable aveces nos sentimos frustradas pensamos que a las demás les ha ido como en las publicidades de una madre amamantando toda maquillada sonriendo 😂 ni una vez he lucido así , luzco cansada , otras llorando otras sonriendo otras me dolía otras me relajaba y me quedaba dormida . Esta es la escuela más grande de la vida porque te desafía , saca lo mejor de nosotros , hablo también por los hombres que se involucran que están ahí día y noche también tratando de hacer lo mejor que pueden ... Estos dos meses han sido los mejores y más desafiantes por que amo profundamente conocí el amor y daría mi vida por el , dependo completamente de Dios que me guíe y me dé fuerza , por que a pesar de todos mis sentimientos de amor , estamos pasando por una realidad que se nos hace cada vez más fuerte , el estar aislados con constante temor , la crisis financiera y el caos que puede generar esta pandemia , aparte de la depresión post parto entre otras cosas . Y esta bien he trabajado en aceptarlo y seguir , y como digo siempre bendita la gota que derramo el vaso por qué me hizo volver la mirada a Dios . Cómo yo hay miles de miles de familias . Y obvio con estas palabras no soluciono nada , pero quiero decirles que NO están solas , estamos en esto juntas y vamos a salir de esta y muchas más. 🦩🌸💓