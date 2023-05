Modelo de Paraguay le dice ‘pobres’ a los argentinos y desata indignación

Dallys Ferreira, una modelo y presentadora paraguaya, fue invitada a un programa de televisión argentino y, a pesar de que trató de hacerlo en tono de humor, opinó con dureza sobre la situación económica de Argentina.

La mujer fue invitada a participar como una de las “Angelitas” del ciclo que conduce Ángel de Brito y en ese contexto el conductor le preguntó si le gustaría ocupar oficialmente una silla en el programa. A lo que ella respondió: “Estoy de turista, gano mejor en Paraguay”, dijo. “Los extraño mucho. Son pobres, pero les extraño un montón”, añadió dando a entender que no le parecía tentadora la oferta.

Luego, agregó. “Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero les agradezco un montón”. Esas frases por parte de Ferreira provocaron una fuerte reacción entre sus compañeras de panel, como por ejemplo Yanina Latorre, quién inmediatamente respondió: “‘¡Son pobres!’ Nos lo dijo en la cara”.

Mientras que otra presentadora, Marixa Balli, confrontó a Dallys, aunque terminó por darle la razón. “¡No puedo creer lo que acaba de decir! ¡Qué terrible que la gente nos vea tan pobres, tan mal! Viene mucha gente uruguaya a mi local y me dicen: ‘Nos dan una pena ustedes, están tan mal’. Es tan triste”, contó.

Luego de que se volvieran virales las declaraciones, la modelo a través de sus redes sociales, quiso aclarar la situación, que según ella, fue malinterpretada.

“Jamás usé ninguna frase despectiva hacia los argentinos (personas que quiero mucho), hice una broma a Ángel en respuesta a otra broma que él me hizo primero, y esas palabras fueron tergiversadas por varios medios para plantear un debate en el no tengo nada que ver”, añadió a través de otro video que publicó en su cuenta oficial de la red social.

