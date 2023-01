Miss Universo 2022: ¿dónde y cuándo ver a la tica María Fernanda Rodríguez en la competencia preliminar?

El sueño de tener la corona de Miss Universo 2022 comienza su fase decisiva la noche de este miércoles 11 de enero.

María Fernanda Rodríguez, representante de Costa Rica en el certamen, tiene el reto de hacer una gran presentación para convencer a los jurados de la connotada competencia de belleza.

María Fernanda Rodríguez Ávila, de 25 años, es Miss Costa Rica. Originaria de San Carlos, la ingeniera civil se ha enfocado en apoyar a niñas y jóvenes; también transmite un mensaje de que "los sueños son inquebrantables". Foto: Instagram

La preliminar del Miss Universo 2023 comienza este miércoles 11 de enero a las 7 p. m., hora de Costa Rica; será entonces que las 84 candidatas desfilen en traje de baño y de gala.

Luego, a las 9 p. m., cada una lucirá su traje típico o tradicional. En el caso de María Fernanda Rodríguez, ella llevará un traje inspirado en el colibrí costarricense.

Ambos eventos se podrán ver en el canal oficial de YouTube de Miss Universo.

Rodríguez tiene mucha confianza en dar una buena presentación para el país. (Jose Cordero)

La competencia preliminar es aquella en la que las aspirantes a la corona muestran sus dotes sobre la pasarela por primera vez ante el jurado. A partir de allí y junto con la entrevista, se definen las finalistas que disputarán la corona de Miss Universo el sábado 14 de enero.

La costarricense originaria de San Carlos, de 25 años, se ha preparado desde su coronación nacional, a finales de setiembre, para este certamen al que llega “con Costa Rica en el pecho”, con el objetivo claro de hacer historia y ganar el concurso.

Miss Costa Rica 2022 compartió en sus historias de Instagram un vistazo de su llamativo traje típico de colibrí. Foto: Captura de pantalla

Confía en sus habilidades, en su mensaje de que los sueños son “inquebrantables” y en una participación en la que lucirá “super extra” gracias a sus llamativos atuendos.

“Creo que durante todo este tiempo he sentido de todo: desde nervios hasta ansiedad de que ya sea (el certamen). También siento un poquito de estrés que es lo que te mantiene en el ruedo. Todos esos sentimientos son bienvenidos y te enseñan a estar en calma, a no querer controlarlo todo. Durante el proceso lo que más he sentido es agradecimiento y mucha emoción”, contó previamente a Viva.

Sobre los atuendos que preparó para el concurso, Rodríguez adelantó que serán muy llamativos y espera dar la sorpresa.

“Tenemos varias inspiraciones: una es Emily en París (emulará el estilo de Emily, la protagonista de la serie de Netflix que en diciembre estrenó su tercera temporada). Ella se viste mucho con color, es extravagante y usa outfits voluminosos. Todo será muy variado, llevo vestidos puffy (piezas con extra volumen), otros más vistosos, también looks con muchas plumas”, expresó.