(Paréntesis: Si la expresión MILF, más allá del nombre del filme, le parece chocante, podría que pronto se sustituya por Woman Who Is Hot, Intelligent and in her Prime (WHIP), lo que significa “Mujer ardiente, inteligente y en su mejor momento”. El término fue acuñado por la periodista y escritora inglesa Bibi Lynch, quien argumentó que era un término más “empoderador” y asertivo, citó La Nación de Argentina).