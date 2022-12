‘Merlina Addams’: 15 cosas sobre Jenna Ortega, protagonista del nuevo éxito de Netflix

Jenna Marie Ortega, conocida como Jenna Ortega, es la actriz que robó la atención del público con su nuevo e inolvidable personaje de Merlina Addams en Wednesday, la nueva apuesta de Tim Burton. Los últimos días fueron claves para su carrera, pues se volvió tendencia en redes sociales sobre todo en TitkTok, en donde circulan videos del icónico personaje.

Sin duda, la actriz de tan solo 20 años es una de las estrellas de Hollywood más prometedoras que vale la pena conocer, es por eso que a continuación puede leer 15 cosas curiosas sobre la joven.

1. Nació en Coachella, California

La actriz Jenna Ortega nació el 20 de setiembre de 2002 en el Valle de Coachella, California, bajo el signo de Libra. A pesar de no conocer mucho sobre astrología, la actriz aseguró que sí sabe que los Libra son muy indecisos y está de acuerdo. Es la cuarta hija y tiene seis hermanos, situación que comparte con uno de los personajes que interpretó para Disney.

2. Tiene raíces mexicanas y puertorriqueñas

Aunque nació en California, Jenna Ortega tiene raíces mexicanas gracias a su bisabuela materna, quien enmigró de Sonora, Mexico. En el ensayo que escribió para Popsugar detalló un poco sobre su origen. “Mi bisabuela por parte de mi madre emigró de un pequeño rancho cerca de Sinaloa, México. Llegó a los Estados Unidos como inmigrante ilegal con la esperanza de mejorar la vida de sus cuatro hijas”, reveló.

“El padre de mi mamá nació en Puerto Rico, se mudó a Nueva York con su familia cuando era un bebé y luego se mudó a California durante sus años de secundaria”. Por esta razón, la actriz se autodenomina 75% mexicana y 25% puertorriqueña.

3. Un video en Facebook marcó su carrera como actriz

Su descubrimiento como actriz sucedió sin estar planeado. Fue gracias a un video que su mamá, Natalie Ortega, publicó en Facebook sin decirle a su hija, que el mundo del entretenimiento la descubrió. Jenna le dijo a la periodista Tamron Hall: “Lo publicó solo como una broma para sus amigos internos porque sus amigos en Facebook sabían que yo era muy dramática”. A partir de ahí comenzó su carrera como actriz con apenas 9 años.

La actriz Jenna Ortega nació el 20 de setiembre de 2002 en el Valle de Coachella, California. (DISNEY CHANNEL/ERIC MCCANDLESS)

4. Fue ‘Chica de McDonalds’

Sus primeras apariciones en la televisión sucedieron en comerciales para marcas como Colgate y Old Navy. Después de varios castings a los que acudó con su mamá, Janne logró convertirse en la chica de McDonald’s, por lo que apareció durante tres años consecutivos en sus anuncios de comida rápida.

5. Debutó junto a Eugenio Derbez

Sus inicios en Hollywood comenzaron desde su infancia. A sus 10 años obtuvo un pequeño papel como actriz invitada en la serie estadounidense ¡Rob! del 2012, donde tuvo la oportunidad de compartir el set de grabación con el mexicano Eugenio Derbez y Rob Schneider. Su participación sucedió en el sexto episodio y aunque en los créditos solo aparecía como ‘niña’, eso no fue impedimento para conocer a parte del elenco de la serie y tomarse varias fotografías con ellos.

6. Dejó la escuela pública para entrar a Stuck in the Middle

Después de tener pequeñas participaciones en series como, ¡Rob! y CSI: NY en el 2012, consiguió su primer protagónico interpretando a Harley Díaz en la serie Stuck in the Middle. Debido a que su carrera como actriz comenzaba a despegar tuvo que abandonar la escuela pública para comenzar a ser educada en casa durante la secundaria.

Como parte de su graduación, Disney organizó un baile en el que Jenna tuvo la oportunidad de conocer a otros jóvenes del medio. En el talkshow Jimmy Kimmel Live!, la actriz dijo: “Creo que están tratando de hacernos sentir normales, pero es realmente incómodo porque no conoces a estos niños y sus padres están allí. Es algo muy dulce de parte de Disney, pero es un un poco raro”.

7. La serie Jane the Virgin la lanzó a la fama

En el 2014 le dio vida a la versión joven de Jane Villanueva, protagonista de la serie Jane the Virgin. Durante las cinco temporadas Jenna apareció en los recuerdos de la Jane Villanueva de 23 años, quien era interpretada por Gina Rodríguez. La serie tuvo gran aceptación del público latino debido a que era muy representativa. Años después, se le vió regresar a las series en la plataforma de streaming Netflix, en donde le dio vida a Ellie Alves en You.

8. Participó en Iron Man 3

Su debut en la pantalla grande sucedió de la mano del Universo Cinematográfico de Marvel en la película Iron Man 3, en donde hizo el papel de la hija del vicepresidente, situación que marcó el incio de su carrera en el cine. Durante el mismo año también apareció en el filme de terror, La noche del demonio: Capítulo 2. Y con solo 12 años, se volvió parte del elenco de The Little Rascals Save the Day, secuela de la película de los años 90.

Jenna Ortega debutó en la pantalla grande en la película 'Iron Man 3', en donde hizo el papel de la hija del vicepresidente. (Tomada de internet)

9. Prestó su voz para algunos personajes

Aunque parece imposible de creer, Ortega le dio voz a una princesa Disney en la serie Princesa Isabel en Elena de Avalor, en donde por primera vez se mostró una princesa latina. Años más tarde, volvió a tener la oportunidad de prestar su voz en la serie animada de Netflix Jurassic World: Campamento Cretácico para el personaje de Brooklyn.

10. Participó en Scream 5

En este mismo año, Jenna se volvió parte del elenco de Scream 5, la franquicia de terror que se mantiene a lo largo de los años. En la película interpreta a la adolescente Tara Carpenter; razón por la que se dice que es la segunda actriz en ser adolescente en la vida real y en la película. La actriz y productora Emma Roberts fue la primer joven de 19 años en formar parte la franquicia en Scream 4.

11. Gran admiradora de las cosas espeluznantes

En una entrevista para The Face, la actriz mencionó que parecía estar unida a las cosas espeluznantes. “Me encantan las cosas que son un poco desagradables, cosas que cuando miras de cerca, realmente no son tan bonitas. Me encantan las cosas que son perturbadoras. Hay una cadena invisible que está conectada a los asesinos en serie, los monstruos, las criaturas y yo. No importa donde vaya”, dijo Jenna, quien también admitió en la revista Wired que hacía autopsias con animales muertos cuando era más joven.

12. Su compañera de The Fallout es su gran amiga

Maddie Ziegler, quien interpretó a Mia Reed en la película The Fallout: La vida después, no solo es compañera protagónica de Jenna en el filme, también es una de sus mejores amigas. Respectó a la unión y cercanía de ambas durante y después de grabaciones, la actriz dijo: “Ella era alguien con quien conecté instantáneamente”. Jenna considera que Maddie y ella “son la misma persona en fuentes diferentes”.

13. Constante comparación con Merlina Addams

Probablemente el hecho de que Jenna siempre haya sido comparada con Merlina es una de las razones del éxito del personaje. La actriz mencionó durante el programa de Jimmy Kimmel que el humor de ella y el de Merlina siempre fueron muy parecidos. “No creo que la gente sepa cuando estoy hablando en serio o cuando estoy siendo sarcástica”, agregó, “no pensé que fuera tan malo hasta que a veces estábamos en el set y Tim Burton decía ‘Oh, eso estuvo... oscuro’”.

14. Tuvo una audición peculiar con Tim Burton

Su audición para interpretar al personaje de Merlina Adams sin duda tiene detalles que la hacen diferente a pesar de haber sido en línea. Tim Burton tuvo que hacer el casting mientras Jenna tenía el rostro cubierto de sangre, en entrevista para Wired, la actriz dijo: “Cuando me reuní con Tim Burton para Wednesday tenía sangre del escenario, sudor de glicerina en el cabello y un corte masivo en la cara, había estado despierta durante más de 24 horas. Entré en Zoom y en realidad se rió. Me hizo reír. Pensé que era entrañable”.

15. Creó su propia versión de Merlina

Una de las cosas que siempre tuvo claro Ortega fue que no quería ser una imitación de la versión de Merlina interpretada por Christina Ricci en la década de los 90. En una entrevista para Teen Vogue, la actriz dijo: “Creo que tal vez una vez en la última semana de filmación hice una referencia a ella en Wednesday pero creo que ambas pudimos apreciar el hecho de que iban a ser diferentes. No quería dejarla fuera y no quería imitarla. Creo que era muy importante que mantuviéramos nuestras ideas separadas”. Sin duda, una razón más para que el nuevo y renovado personaje tuviera éxito.

Tim Burton tuvo que hacer el casting mientras Jenna Ortega tenía el rostro cubierto de sangre. (Tomada de internet)

Una de las cosas que siempre tuvo claro Ortega fue que no quería ser una imitación de la versión de Merlina interpretada por Christina Ricci en la década de los 90. (Netflix)

Probablemente el hecho de que Jenna Ortega siempre haya sido comparada con Merlina es una de las razones del éxito del personaje. (Netflix)

