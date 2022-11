Melissa Mora emocionada tras la Teletón: ‘mucha gente me dijo que se desveló para verme’

Melissa Mora tiene un horizonte fijo: consolidarse en su faceta como cantante, más allá del rol de modelo por el que ha sido conocida por quince años.

La ramonense se presentó este fin de semana como parte de la Teletón 2022. Para ella, ser parte de un evento benéfico da sensaciones especiales en la relación con el público. “Me sentí súper bien y siento que estoy creciendo”, asegura.

Mora saltó al escenario a la 1:30 a. m. del sábado 12 de noviembre, como parte de los artistas invitados para incentivar las donaciones a la tradicional maratónica. Ella protagonizó un bloque de 8 minutos donde presentó, junto a músicos y bailarines, una serie de covers de canciones de la Banda MS y de Christian Nodal.

Melissa Mora en el espejo: así es la vida de la tica más seguida en redes sociales

Melissa Mora se presentó con bailarines y músicos como parte de su show en la Teletón. Foto: IG

“Sentí una gran emoción porque la gente reaccionó muy bien y me transmitieron mucho cariño”, dice Melissa, contando que, al llegar a casa, vio decenas de mensajes de apoyo en su cuenta de Instagram, la cual tiene más de un millón de seguidores.

“Mucha gente me dijo que se desveló para verme, que no se durmieron para verme cantar. Ese apoyo de tanta cantidad de gente me motiva a seguir en mi camino”, agrega.

Mora, en sus palabras, ya no quiere ser una cantante “de bares”, sino que pretende estar en grandes escenarios internacionales con un variado repertorio de música ranchera y de música banda. “Me siento muy bien de lo que estoy haciendo”, agrega.

Precisamente, en julio y agosto pasado, la cantante realizó una gira en México como telonera de la banda MS. Su experiencia fue un completo éxito pues propulsó que su cuenta de Instagram alcanzara el millón de seguidores.

“Mi meta es muy clara: quiero afianzarme como cantante de música banda. Ahí están puestas mis energías”, agrega.

Si bien el modelaje siempre estará en su vida, Melissa asegura estar enfocada en la música. Foto: cortesía Karito García

La última Teletón en que había participado Melissa Mora fue en la edición del 2018. Para esta oportunidad, afirma que se sintió mucha más segura y satisfecha de su desenvolvimiento en escena.

“Y saber que pude ser parte de un logro de bien social es algo muy bonito”, cuenta, “porque se alcanzó la meta que se quería en la Teletón. Me hace feliz poder ayudar e incentivar a la gente a apoyar una causa tan importante”.

La cantante asegura que tiene muchos proyectos en negociaciones actualmente, los cuales no puede comentar aún para no estropear planes. Ella confía en que su 2023 la haga estallar todas sus cualidades. “Estoy muy emocionada por todo lo que pueda venir”, finaliza.