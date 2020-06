”Estoy tratando de hacer cositas, de estudiar, de seguir creciendo, en la parte actoral también, quiero seguir cursos, me encantaría estudiar también fotografía cinematográfica que me encanta y trato de leer. Lo único que sí me ha desesperado es no ver a mi hijo, está en México ahora, él vive allá con su madre y eso es lo que me tiene un poco inquieto; pero bueno, tener paciencia es un trabajo personal también”.