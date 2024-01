Tica Mariluz Bermúdez habla de su nueva telenovela: ‘Este personaje me escogió en un momento lindo de mi vida’

La actriz Mariluz Bermudez está feliz. La costarricense, que mantiene intacto su acento y la calidez que caracteriza a los ticos, celebra su coprotagónico en Vivir de amor, la nueva telenovela del productor Juan Osorio, que se estrena el 29 de enero por el canal mexicano Las Estrellas.

Mariluz contó todos los detalles de esta producción en la que integra un elenco de lujo, además, repasó el camino que la trajo hasta este presente y habló de sus nuevos proyectos.

En esta oportunidad, la actriz interpretará a Fátima Aranda Rivero Cuellar, una mujer bondadosa, amante de la familia y de límites inamovibles que descubre el amor con Luciano Garza Trevino (Juan Diego Covarrubias), un ingeniero y padre que fue abandonado por su esposa. Él llega a trabajar a la hacienda Rivero Cuellar.

Mariluz Bermúdez volverá a las pantallas con una telenovela a partir del 29 de enero. Ella será coprotagonista en 'Vivir de amor'. (Mayela López)

Interpretar a Fátima en este momento, significa mucho para Mariluz.

“Estoy emocionada. Después de tanto tiempo de hacer villanas (como en Vencer la ausencia y Diseñando tu amor), este personaje viene a ser otra cosa completamente, incluso me cambiaron el color de pelo”, contó desde México, justo cuando iba a grabar nuevas escenas de esta telenovela, la cual contará con 125 capítulos y que comenzó a filmarse en noviembre.

Bermúdez continuó: “Este es un personaje real, empático, amoroso. Empatiza con lo que es Mairluz ahorita. Le regalo a Fátima cosas que Mariluz ya trabajó en temas de amor propio, de seguridad, de tener clara esa congruencia de que mis palabras vayan de acuerdo con mis actos”.

¿De qué trata Vivir de amor?

Vivir de amor empieza su historia con una familia que va a un parque de diversiones con sus hijas y, en un descuido, una de las niñas es secuestrada, en el camino la pequeña se pierde y tras buscarla sin éxito sus padres creen que falleció.

La niña en realidad continúa con vida y es encontrada por unos esposos a quienes recientemente se les murió su primogénita, por ello acogen como suya a la pequeña extraviada y le llaman Rebeca (Gala Montes).

Rebeca crece sintiendo que nunca ha pertenecido a esa familia y, cierto día, se entera de que ellos no son sus padres. En ese dramático contexto, Rebeca decide encontrar a sus verdaderos parientes y da con Angelli (Kimberly Dos Ramos), su hermana, quien está a punto de casarse con Jose Emilio (Emmanuel Palomares), el protagonista y hermano de Fátima (Maricruz Bermúdez).

“Rebeca vive durante 20 años una vida humilde que no le corresponde, hasta que descubre su verdadero origen y decide vengarse al saber que su hermana Angelli ha vivido una vida llena de todos los lujos de los que ella careció y que, además, está comprometida con José Emilio”, detalló Las Estrellas en su página web.

Elenco de lujo

En este melodrama, que además tiene un sentido especial porque Mariluz vuelve a trabajar con Juan Osorio, el productor que le dio su primer protagónico en Amazonas, ella actúa junto a figuras como Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares, Gala Montes, Josh Gutiérrez, Juan Diego Covarrubias y Gaby Spanic.

“Estoy demasiado feliz. Tenemos un elencazo. Tenés que ver mis tiktoks con Gaby Spanic, es una gran mujer, se apunta al desmadre. Todos los del elenco somos de la misma generación (de actores), es muy divertido trabajar con amigos”.

Mariluz compartió sus sentir en este momento, en el que continúa viviendo su sueño actoral.

“Imaginate, estoy feliz. Este personaje me escogió en un momento lindo de mi vida, puedo regalarle mucho amor. ¿Qué más puedo pedir?: tengo salud, tengo trabajo, mi familia está bien. Estoy en un momento donde psicológicamente he estado trabajando bastante, eso me hace sentir plena. Estar bien conmigo es lo máximo que puede existir. Que llegue esto con esta conciencia, de tanta madurez, me hace pensar en qué más sigue, quá más puedo hacer por otros”.

Un hada madrina

La costarricense, quien suma 16 años de estar en México, tiene en mente ayudar a otras personas a alcanzar sus anhelos de triunfar en ese país.

Esta intención será una realidad muy pronto, pues junto al “cazador de talentos” costarricense, Jat Azofeifa, quiere convertirse en algún tipo de apoyo para esos costarricenses que dejan todo para llegar a la nación azteca a cumplir un sueño.

Resalta, además, que en ese país hay muy buenos comentarios de los costarricenses que llegan a abrirse camino, pues reconocen el talento y entusiasmo de los ticos.

“Tal vez mucha gente dice que en Costa Rica no se vive de la actuación. Jat ha mandado mucha gente y todos los comentarios que he recibido han sido muy positivos de directores y productores. (...) He pensado que no me puedo quedar solo con lo que estoy haciendo, que tengo que apoyar a mi gente. Así como yo logré este sueño, quiero que muchas más personas de mi país puedan venir y lograrlo también”.

La idea de Mariluz es que las personas que lleguen a México lleguen apoyadas, que tengan una persona que de alguna manera les muestre el camino.

“Que tengan como una madrina aquí que les puede guiar, decirles que se pongan las pilas, que hagan esto o lo otro. Que se la crean. Así como yo lo pude lograr, ellos también pueden lograr lo que se propongan”.

El trabajo detrás del éxito

Mariluz se siente muy emocionada y agradecida de continuar trabajando en Televisa, la empresa que le abrió las puertas desde que ella llegó a estudiar al Centro de Educación Artística (CEA).

Para llegar hasta donde está, se ha aferrado a la disciplina y se ha entregado a su carrera, una en la que ha aprendido a no compararse con otros en un mundo donde “todo es imagen”.

En estos años ha sabido equilibrar su profesión con su familia en Costa Rica y, aunque no está físicamente en su país natal, busca formas para estar presente. Toda lo que ha hecho para conseguir su sueño ha valido la pena, asegura. Sus éxitos confirman que el camino que transita es el correcto.

“Llegar al punto en el que ya los productores me llaman directamente y ya no tener que hacer un casting, que me digan: ‘Mariluz, queremos que hagas este personaje’. Para mí es muy significativo, eso habla de todo mi trabajo y del derecho de piso que pagué (risas) para estar en este lugar”.

En estos 16 años, Mariluz no ha parado de trabajar. La actuación ha sido su prioridad. Sobre la vida amorosa y su opinión sobre la maternidad, ella da su respuesta.

“Tal vez el tema de pareja o de formar una familia, por tanto trabajo, lo he dejado de lado, pero es algo que me gustaría hacer. Hay tiempo para todo. Ahora voy a empezar a fluir. Una cosa no quita la otra”.

La costarricense ha alcanzado sueños, pero no para de tener nuevos. Cuenta que en agosto tomó un curso en Los Ángeles, Estados Unidos, que le presentó nuevas inquietudes.

“Me dejó soñando y pensé: ‘y si me vengo a probar un año’. En el curso recibí una master class, la daba David Strasberg, me dijo que era muy buena, pero mi gran miedo es no hablar inglés perfecto sin acento, Me dijo que soy una gran actriz, que debería de probarlo. Me quedé fría y dije que existe esa posibilidad. Estoy abierta a lo que Dios y la vida tengan para mí. Hay que creérsela. Solo digo: Diosito, dame la señal y para allá voy”.

Mariluz transmite entusiasmo con cada palabra y tiene muchos motivos. En la entrevista contó que muy pronto iniciará, junto a su mamá y hermano, un negocio en Costa Rica.

“Estamos llevando Zoé Water, un agua alcalina que aporta salud a la gente que busca un estilo de vida más sano”, detalló Mariluz, quien reconoce que empezó este 2024 “con todo”.