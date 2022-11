Maribel Guardia rechazó participar en ‘reality’ de Netflix que provocó pleito entre divas mexicanas

Un drama de divas. Esas palabras son las que resumen a la perfección Siempre reinas, el nuevo reality show de Netflix que muestra la verdadera cara de las queridas actrices y cantantes mexicanas Laura Zapata, Lucía Méndez, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera.

Pleitos, molestias y mucho drama marcaran los seis capítulos del programa al estilo Kardashian, en el que las divas abren sus corazones para contar momentos dolorosos y las situaciones difíciles que enfrentan en la actualidad. Por ejemplo, una habla de la crisis matrimonial que vive debido a un problema sexual, otra se refiere a la relación que tiene con un hombre 40 años menor, otra dedica mucho de su tiempo a cuidar a su centenaria abuelita y otra intenta consolidarse como una estrella de TikTok.

Lorena Herrera, Laura Zapata, Lucía Méndez y Sylvia Pasquel son las protagonistas del 'reality' de seis episodios. (Netflix)

También comparten sus vidas de lujo, al tiempo que intentan trabajar juntas en No me importa, canción que ya se encuentra disponible en Spotify.

La producción, que ha sido muy exitosa en países como México, ha generado muchas interrogantes sobre dónde quedó Maribel Guardia, una de las divas más famosas de Latinoamérica y quien es de la misma generación que las otras estrellas del reality.

Lorena Herrera fue la que se encargó de revelar que efectivamente la idea inicial era que la costarricense formara parte de la producción, sin embargo, posteriormente la actriz y cantante rechazó su participación en la serie debido a sus compromisos laborales.

Actualmente Maribel forma parte del elenco de Corona de lágrimas 2 y tiene entre sus proyectos la obra de teatro Lagunilla mi barrio.

Según explicó Herrera, la idea era que Maribel fuera la diva que uniera las piezas del rompecabezas, es decir, que pusiera en contacto a las actrices y cantantes dentro del reality.

“Inicialmente en el elenco había una persona diferente y era precisamente Maribel, que era la que iba a unir el lazo. Después ya no estuvo Maribel porque le salió la novela y un proyecto con Albertano (actor Ariel Miramontes), entonces ya no pudo estar ella. En ese momento ya me habían llamado a mí y yo estaba muy contenta con la idea, aunque al final de cuentas cambió un poquito lo que era el casting y el elenco” dijo Lorena Herrera en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Imagen de Maribel Guardia en Miss Universo a los 19 años causa revuelo

Maribel Guardia estaba inicialmente contemplada para participar en el programa 'Siempre reinas' de Netflix. (PAVEL ANTONN)

Enemistades Copiado!

El reality mostró tan real la relación entre las divas mexicanas que al final dos de ellas terminaron peleadas y ahora se han dedicado a hablar mal una de la otra cuando los medios las cuestionan al respecto.

Se trata de Laura Zapata y Lucía Méndez, quienes no quedaron precisamente como amigas tras el final de la primera temporada. De hecho, Laura aseguró que fue un calvario grabar con la protagonista de Colorina y El extraño retorno de Diana Salazar y que tiene “malas costumbres”.

“Fue realmente muy pesado trabajar con una persona con esas ínfulas, con esos desplantes, sobre todo con sus compañeros, con la empresa, con sus productores... o sea ¿qué te pasó maestra? Ella desde el siglo pasado no hace una novela, no está vigente... (Hizo) unos desplantes y una cosa espantosa”, dijo Zapata en declaraciones a la prensa mexicana.

Pero Lucía no se quedó callada cuando le cuestionaron sobre las declaraciones de la legendaria villana de las telenovelas. Según Méndez, la hermana de Thalía se molestó cuando en el reality hablaron acerca de los seguidores que tenían en Spotify.

“Dice que fue ‘insufrible’ trabajar conmigo, que yo tenia ‘muchos desplantes’, ‘ínfulas’ y realmente eso es mentira. La ves en Spotify y ves que no tiene oyentes mensuales en ese momento que yo le dije: ‘Oye, tienes 102 oyentes mensuales. Y cuando yo le dije yo tengo casi dos millones, entonces ese es el coraje que ella tiene”, detalló en entrevista con Televisa Espectáculos.

La intérprete de Corazón de piedra añadió que desconoce la carrera musical de Laura e incluso dijo que “sinceramente jamás la he visto en Billboard, en los Grammys, Spotify...entonces no entiendo cómo ella dice que tiene una carrera musical, porque no existe”.

Por ahora se desconoce si habrá una segunda temporada de Siempre reinas. Sin embargo, Zapata agregó que le gustaría que incluyeran a Verónica Castro en futuros episodios.