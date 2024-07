María Fernanda León, nueva ficha de ‘De boca en boca’: ‘Mi trabajo no es para figurar’

Ilusionada, feliz, pero sobre todo agradecida, así es como se siente María Fernanda León luego de incorporarse como presentadora al programa De boca en boca.

Para la presentadora y cantante, de 32 años, esta era una oportunidad que no esperaba, pero asegura que se da luego de mucho trabajo y esfuerzo.

“La verdad, sí estoy muy feliz y agradecida con Dios. No es solamente el hecho de haber entrado al programa, sino que para mí esto es como subir escalones profesionales y asumir nuevos retos para darme a conocer en este ámbito. La experiencia realmente ha sido muy bonita, y estoy muy contenta y agradecida con la producción por haberme tomado en cuenta”, afirma León.

María Fernanda León se incorporó a 'De boca en boca' el martes 25 de junio. (Instagram)

La presentadora llegó a cubrir el espacio que dejó Natalia Monge, quien se despidió del público del programa el pasado viernes 21 de junio, pues pasaría a formar parte de Buen día, la revista matutina que la televisora relanzó el lunes 1.º de julio.

María Fernanda afirma que ahora tiene una gran tarea por delante, que es aprender del equipo de trabajo, el cual, aseguró, ha sido muy paciente con ella.

Además, se siente afortunada de trabajar al lado de Mauricio Hoffman, Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez, los otros tres presentadores del programa, que se transmite de lunes a viernes a la 1:30 p. m., por Teletica.

“Me topé con la linda sorpresa de que son muy buenos compañeros. He llegado con el ánimo bajo, atarantada y con todos los estados de ánimo, y ellos siempre me han apoyado montones. Son muy nobles y colaboradores, me han apoyado muchísimo en el día a día y ha sido muy bonito, porque cuando uno tiene un buen ambiente de trabajo, todo lo demás fluye mejor”, comenta.

La oportunidad llegó cuando María Fernanda cumplió un año de formar parte del canal de La Sabana, al que se incorporó el 5 de junio de 2023.

María Fernanda León combina su trabajo de presentadora con el de cantante, carrera en la que ya suma más de 18 años. (JpChavez)

En un inicio, la idea era que cubriera la licencia de maternidad de la chef Sophia Rodríguez, quien era presentadora en ¡Qué buena tarde!. Posteriormente, se unió al elenco de Nace una estrella y fue una de las figuras que tuvo una sección en Toros Teletica, durante la temporada 2023-2024.

“Cuando me dieron la noticia, me dijeron que siempre había tenido disposición de trabajar en los programas y confiaron en mí para diferentes cosas. La verdad, la experiencia ha sido de crecimiento, de ir conociendo nuevas facetas que no conocía... el tiempo ha pasado muy rápido y dicen que cuando uno la está pasando bien, el tiempo pasa muy rápido”, detalla.

Y es que a lo largo de este año de trabajo, León es una figura que la televisora ha aprovechado para colocar en diferentes programas, debido a su versatilidad. Ella era quien cubría las vacaciones de los presentadores titulares de De boca en boca y en ocasiones aparecía en ¡Qué buena tarde!. Aunque no tenía problema en eso, confiesa que su “parte estructurada del cerebro agradece tener un horario un poquito más fijo”.

Eso sí, la cantante, quien tiene más de 18 años de trayectoria, agrega que esta oportunidad es una señal más de que debe seguir trabajando con los pies en la tierra, y que eso es lo que le ha ayudado a crecer profesionalmente en la televisión.

María Fernanda León ha trabajado en otros proyectos de Teletica como 'Nace una estrella'.

“Mi trabajo no es para figurar ni para hacerme conocida, sino que yo he tenido en mi corazón muy claro que mi trabajo es una forma de comunicación y, sobre todo, de entretenimiento. Mi vida profesional gira alrededor del entretenimiento y tengo muy claro que con que una persona sonría en un mal día, yo estoy complacida”, comentó.

“Lo que más me gusta de todo esto es que yo no he tenido que cambiar mi esencia. Es bonito que me hayan contratado siendo yo, con todo y mis errores y metidas de pata. Creo que, de hecho, esa ha sido la clave”, agregó.

Por otro lado, le emociona que la oportunidad que se abrió fue precisamente en el programa de espectáculos, pues le gusta la forma en la que se abordan los temas de la farándula nacional. León asegura que, pese a que hay gente que cree que De boca en boca es un espacio de chismes, en realidad esta es una ventana para diferentes eventos y artistas nacionales.