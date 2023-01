Marcelo Castro sobre su regreso a la televisión: ‘Es menos extenuante que hacer un noticiario’

Marcelo Castro está de vuelta. El periodista regresará a la televisión tres años después de acogerse a su pensión, luego de trabajar 35 años en Telenoticias, Canal 7. Esta vez, su casa será canal 1, nueva televisora costarricense que arrancará operaciones en marzo.

El lanzamiento oficial de Canal 1 será el miércoles 15, ese día podrá verse por el canal 1.1 -tanto en tele abierta como digital (gracias al cambio de la tecnología ISDBtv)-, el programa Marcelo Castro Presenta, una propuesta motivacional.

Castro, de 63 años, conversó con La Nación sobre este regreso a la televisión y del estreno en la pantalla chica de un espacio que había estado desarrollando desde marzo, en redes sociales.

El periodista invita a la audiencia y a esas personas que han seguido su trabajo, a ver este programa en el que el contenido va muy relacionado con el crecimiento personal.

“Les digo que se den la oportunidad de verlo, que se den el chance y que si les gusta que continúen con él. Si no les gusta tienen todo su derecho. Como en todo, hay quienes valoran todo el tema de autoayuda, quienes lo ven light, cada quien tiene derecho a pensar diferente. Es algo normal y que hay que aceptar”, comentó Castro para posteriormente hablar más a fondo de su nuevo desafío laboral.

Canal 1 operará en televisión abierta en la frecuencia digital 1.1. Además podrá ser vista en las empresas operadoras de cable: Liberty, Tigo, Telecable , Metrocom, Roku, Vocex, Street Fiber, CN Cablenet, Ticolínea, Coopelesca, American Data, entre otras que serán anunciadas próximamente.

-Tras tres años de su jubilación, ¿qué fue eso tan llamativo que lo motivó aceptar esta propuesta de volver a la televisión?

Fue todo un proceso, porque yo en octubre inicié un espacio en mi página de Facebook y en la página de Radio Barva TV. Allí inicié un espacio dedicado a temas de crecimiento, de espiritualidad, de aporte a la sociedad más en la línea de positivismo.

“Don Jorge Abarca me llamó a principios de enero y me dijo que había visto en redes mi programa, que si lo quería llevar a la televisión. Yo no tenía planes de volver a la televisión pero me pareció interesante poder proyectar el programa en este medio. Me da la posibilidad de llegar a un público mayor. Si ya tengo el espacio, por qué no. Acepté la idea de hacer un programa semanal de una hora. Requiere esfuerzo y trabajo, pero ya es menos extenuante que hacer un noticiero diario y el trabajo que hacía antes.

-¿Cuánto tiempo le tomó aceptar la propuesta? ¿Pidió consejo a algún allegado?

Sí, pedí consejos y me tomó más o menos 15 días aceptarlo.

-Su nuevo rol será mucho más tranquilo, ¿qué cree que aportará este nuevo trabajo a su vida?

Cuando uno entiende que el trabajo de uno es aplicar el talento que Dios le dio para servir y ayudar a otros, pues es hermoso, le permite a uno crecer también personalmente. Si uno ayuda a otros, crece. Es lo que me gusta. Desde hace bastante tiempo me he interesado en todo lo que tiene que ver con espiritualidad, crecimiento personal y de decirle a la gente que sí hay esperanza en la vida.

¿Qué situaciones le enseñaron a usted que hay esperanza?

Me parece que todo en mi vida ha sido aprendizaje y crecimiento. Vengo de una casa donde mi madre no pasó de tercer grado y mi padre ni siquiera aprendió a leer. Desde niño sabía que tenía que superarme por ellos, quienes me dieron todo a pesar de la pobreza.

“La vida me enseñó que creer en uno mismo, así como esforzarse y trabajar son claves del éxito. Todo eso lo trato de plasmar en espacios como este”.

-¿Por qué regresar a la tele en un canal nuevo?

Porque don Jorge fue amable conmigo, me ofreció el espacio, se lo agradezco personalmente. Lo tomo como un reto.

-¿Qué tiene Marcelo Castro para aportar a la televisión de Costa Rica?

Creo que básicamente la experiencia que tengo de 35 años en televisión y 4 años en radio, el hecho de que las cámaras no son algo nuevo para mí. Es algo que me gusta y disfruto hacer.

-¿Qué podemos esperar de su nuevo programa?

Igual que en otras cosas que he hecho en la vida, dar mi máximo esfuerzo, hacer que la gente se sienta bien. Este es un espacio amistoso con el público. En Facebook he venido interactuando con el público y eso da riqueza, recibir comentarios, preguntas y opiniones. Eso puede esperar el televidente de canal 1.

-¿Ahondemos más en por qué un programa de motivación?

Fundamentalmente porque después del periodismo he abrazado apasionadamente el tema de la motivación. Desde hace bastantes años doy conferencias, charlas para jóvenes, adultos mayores y público en general. He participado en talleres de crecimiento. Soy apasionado por esa área. Es como mi segunda vocación, o tal vez la primera, va aparejada con el periodismo. Me gusta que el periodismo también sea para motivar a la gente.

-¿Qué lo motiva en este momento?

Me motiva disfrutar la vida. Creo que eso es lo que todos los seres humanos debemos aprender: disfrutar, ser felices, no hacer tormenta en un balde de agua, saber que hay pequeños detalles que nos hacen felices. Creo que la humanidad tiene esperanza aun cuando hay guerra y división de seres humanos. Creo que hay esperanza como sociedad.

-En una entrevista anterior con La Nación usted contó que su vida era más tranquila y que se había enfocado mucho en el ejercicio y el yoga, ¿cómo incorporará esta nueva responsabilidad laboral? Copiado!

Continuaré con esa rutina, realmente el ejercicio y el yoga me han ayudado a tener buena salud a mis 63 años. Eso seguirá. Es una bonita combinación, vivo en el campo rodeado de naturaleza, eso me ayuda a estar bien, a relajarme y a motivarme.

“Este tampoco es un cambio muy fuerte en mi rutina porque venía haciéndolo desde octubre. Me desplazaré al canal, pero es casi que seguiré la misma rutina”.