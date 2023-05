Lussania Víquez revela nuevos detalles de su embarazo: ‘No puedo estar de pie más de 3 minutos’

La presentadora de televisión Lussania Víquez, conocida por conducir Informe 11, compartió una actualización de su embarazo con sus seguidores de Instagram y confesó que “un embarazo gemelar no es jugando”.

La también locutora está lejos de las cámaras desde inicios de mayo, pues una cirugía ambulatoria para retirar un granuloma de su pie, un edema gestacional y su avanzada gestación, la obligaron a guardar reposo antes de lo planeado.

“Ojo, no es queja, es realidad; esa realidad de la no siempre hablamos y menos en las redes sociales”, escribió Víquez antes de enumerar lo más difícil de su estado:

“No puedo estar de pie más de tres minutos, me falta el aire para respirar, mi corazón se quiere salir del pecho si camino 50 metros y, si no estoy acostada, la retención de líquidos convierte en tamalitos mis pies desde los tres meses”, reveló la figura de televisión. Agregó que se aplica inyecciones anticoagulantes “en la pancita todos los días hasta que nazcan”, al tiempo que lidia con reflujo y acidez.

LEA MÁS: Así suenan los latidos de los gemelos de Lussania Víquez

Pese a todos estos cambios que su cuerpo tuvo que asimilar, la presentadora aseguró que disfruta cada momento de su embarazo y que no se cansa de agradecerle a Dios por sus bebés. Al dar la noticia sobre su dulce espera, en marzo, Víquez confesó que trató de ser madre por más de seis años.

Ante los fallidos intentos, la mujer optó por dejar su “anhelo” de convertirse en mamá a un lado y enfocarse en lo que Dios quisiera.

“Recuerdo que la primera vez que me ‘atreví‘ a decirle a Dios que se hiciera su voluntad y no la mía, lloré como no tienen idea. Me costó mucho ‘renunciar’ a mi anhelo, a mi deseo, a mi mayor sueño. Pero a los años sucedió algo fabuloso. Y es que su propósito coincidió con nuestro más grande anhelo y nos dio el don, no con un bebé, sino con dos”, expresó Víquez.

A dos meses de recibir a sus “colochudos” —como llama a sus bebés— la presentadora dijo sentirse “plena y agradecida”. Además, aseguró que “lo maravilloso es que Dios nos da la fuerza y la esperanza a las mamitas, para seguir explorando este camino lleno de amor y de retos”.