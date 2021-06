“Cuando la productora Gaumont se me acercó y me preguntó cuál personaje quería interpretar, no duré mucho en decir que Arsène Lupin. Él es seductor y listo, interpreta varios roles, hace posible el experimentar toda clase de aventuras, ir del drama a la comedia, de la seriedad a la ligereza, hasta abrazar acción de alto voltaje”, afirmó Sy, en notas de producción facilitadas por Netflix.