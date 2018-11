La crítica ha destacado el buen trabajo hecho por los actores prestan sus voces a los personajes, y entre los que se encuentran Artemis Pebdani (Scandal), como la abuela Alice; Marieve Herington (How I Met Your Mother) como la estrafalaria hermana mayor Tilly, mientras que Bob Joles (Puss in Boots) como el padre Bill. El elenco de voces invitadas es otro de los puntos a favor, ya que en esta “aventura” se apuntaron: Jon Hamm, Raven-Symone, Busta Rhymes, Danny Trejo, Lorraine Toussaint, Jim Rash, Paul F. Tompkins y Lauren Lapkus.