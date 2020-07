Tras el éxito que tuvieron Beavis y Butt-Head en televisión (estuvo al aire de 1993 a 1997), la serie pasó a la pantalla grande con el filme Beavis and Butt-Heat Do America (1996) y llevó a su creador a afianzar su trayectoria como escritor y productor gracias a programas como King of the Hill y la comedia Silicon Valley, así como por escribir y dirigir películas como Office Space e Idiocracy, explicó The New York Times.