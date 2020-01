La serie 'The Outsider', basada en la novela de Stephen King, ha generado una enorme expectativa en el público y la crítica especializada. Fotografía: HBO para La Nación

Escoger no será tarea sencilla, por lo que las mismas compañías de streaming y canales de cable se han dado a la tarea de cerrar tratos de exclusividad con reconocidos directores, productores y actores que le permitan consolidarse en la preferencia del público.

Otra de las producciones que ha sido anunciada con bombos y platillos es la miniserie The Outsider , basada en la novela de Stephen King, y que llega a la pantalla de HBO el domingo 12 de enero. El canal de cable también informó que este año estrenarán Run , The Undoing e Industry , esta última su más reciente colaboración con Lena Dunham ( Girls ).

Disney+ sigue generando gran expectativa entre sus fanáticos, principalmente entre los seguidores de Marvel, con la serie The Falcon and the Winter Soldier , y que está disponible en esta plataforma. Esta historia revelará al sucesor del Capitán América. Para los más nostálgicos llegará al servicio digital Lizzie McGuire , protagonizada por Hilary Duff y Jake Thomas.

Lo mejor es que se ponga cómodo y lea esta nota en la que le presentamos las series que usted no debería perderse y que darán mucho de qué hablar.

Serie 'The Outsider'. Fotografía: HBO para La Nación

The Outsider

Sinopsis: Basada en la exitosa novela homónima de Stephen King, The Outsider , la nueva serie dramática sigue al detective Ralph Anderson mientras investiga el cuerpo mutilado de Frankie Peterson, un niño de 11 años, y que fue encontrado en los bosques de Georgia. Las misteriosas circunstancias que rodean este horroroso crimen llevan a Ralph, aún dolido por la reciente muerte de su propio hijo, a involucrar a la investigadora privada Holly Gibney. Ralph espera que las misteriosas habilidades de Holly le ayuden a explicar lo inexplicable.

Serie 'Little America'. Fotografía: Apple TV+ para La Nación

Little America

Sinopsis: Inspirada en las historias reales que han sido presentadas en la revista norteamericana Epic , la serie Little America se planteó ir un poco más allá de los titulares para presentarle al público las historias divertidas, románticas, sinceras, inspiradoras y sorprendentes de los inmigrantes en Estados Unidos, cuando ahora son más relevantes que nunca. A través de los rostros de personas provenientes de la India, México, Arabia Saudita, entre otros, se mostrarán los aportes de quienes buscan un futuro mejor.

Sinopsis: La nueva historia comienza cuando Lizzie McGuire está a punto de cumplir 30 años y, aparentemente, lo tiene todo: su trabajo soñado como asistente de un elegante decorador de la ciudad de Nueva York, su chico ideal la acompaña y vive en un pintoresco apartamento de Brooklyn, pero las cosas no siempre son como parecen. Con un poco de ayuda de sus amigos, su amada familia y su alter ego de 13 años en forma animada, Lizzie navega por los altibajos que le trajo consigo el llegar a la edad adulta.

Sarah Paulson protagoniza la serie 'Ratched', precuela de la película One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Fotografía: Archivo

Sinopsis: Uno de los proyectos de Ryan Murphy es esta precuela de la película One Flew Over the Cuckoo’s Nest, que se estrenó en 1975, y que está ambientada en la novela homónima de Ken Kesey. En esta oportunidad, la ficción se sitúa en 1947 cuando la señorita Ratched, interpretada por Sarah Paulson, se encuentra en plena juventud y en una época en la que poco a poco comienza a evolucionar profesionalmente y se convierte de una estricta y autoritaria enfermera a una siniestra mujer en un hospital psiquiátrico de Oregón.

Serie 'The Falcon and The Winter Soldier'. Fotografía: Disney+