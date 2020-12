El universo narrativo de Breaking Bad se extendió en el 2020 tanto hacia el pasado (Better Call Saul) como al futuro (El Camino). Quedémonos, por mucho, con el pasado, con los años “formativos” del abogado Saul Goodman: no sé ustedes pero no hubo un solo episodio de la quinta temporada que no me pareciera increíble, fuese por los pequeños grandes momentos de tensión (la visita de Lalo al apartamento de Jimmy y Kim) o los espectaculares episodios de violencia (la emboscada en el desierto). Pensar que habrá un momento en nuestras vidas en que podremos ver de corrido Better Call Saul y Breaking Bad responde a la pregunta de por qué uno saca tantas horas para ver series de televisión: es justo y necesario.