Por ejemplo, el director de I Am Not Okay With This es Jonathan Entwistle, el mismo de The End of The Fucking World, además de los productores Duffer, de Stranger Things. La crítica especializada augura que la nueva producción del servicio digital viene a llenar el vacío que dejó esta última, especialmente por la trama que gira alrededor de chicos que buscan hacerle frente a la adolescencia en un escenario bastante atípico.