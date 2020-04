Y es que The Last Dance, el documental de diez capítulos cuyas dos primeras entregas fueron un éxito, y que en Latinoamérica se ve por Netflix, no resultó sencillo de materializar. El basquetbolista había rechazado a varios productores famosos que habían tratado de seducirlo, hasta que en junio de 2016 llegó la propuesta de Mike Tollin.