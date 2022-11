La entrevista que el príncipe Guillermo no quiere ver, pero saldrá en ‘The Crown’

En noviembre, The Crown continuará mostrándonos la historia reciente de la familia real británica, y en la nueva temporada no faltará la polémica entrevista que dio Diana de Gales a la BBC en 1995. Esta entrevista causó controversia en su momento y a pesar del tiempo sigue dando de qué hablar, pues el príncipe Guillermo no la quiere ver en pantalla, como afirmó hace tiempo.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌