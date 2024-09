‘La casa de los famosos’ bajo fuego por comentario de Adrián Marcelo: ‘Una mujer menos para maltratar’

El polémico youtuber Adrián Marcelo abandonó La casa de los famosos México la madrugada de este miércoles 4 de setiembre, luego de provocar todo un caos que tiene en aprietos a la producción del famoso reality show.

Si bien el youtuber se convirtió en el “villano” del programa desde que ingresó al reality e hizo una serie de comentarios inapropiados a lo largo de su estancia, el domingo 1.° de setiembre provocó la indignación dentro y fuera de la casa.

El creador de contenido estaba nominado junto a tres mujeres: Karime Pindter, Aracely Ordaz (Gomita) y Brigitte Bozzo. Adrián fue el primero de los cuatro en salvarse de la expulsión, lo que significaba que una mujer abandonaría la competencia. Ante la noticia, el youtuber dijo frente a las cámaras y a los demás habitantes: “Una mujer menos para maltratar”.

Adrián Marcelo discutió con Gala Montes este martes, luego de que se mostró un video con comentarios que él hizo el domingo. (El Universal/México/GDA)

El comentario no pasó inadvertido y este martes 3 de setiembre fue cuestionado por la presentadora del programa, Odalys Ramírez, quien quería una aclaración de sus palabras del domingo.

El youtuber aseguró que fue un comentario sarcástico y que fue en respuesta a los actores y también participantes, Arath de la Torre y Gala Montes, quienes minutos antes de la eliminación lo encararon y lo llamaron machista y misógino. La situación fue más grave porque la actriz de El señor de los cielos confesó que temía por la integridad de sus compañeras, mientras él se reía.

El asunto no quedó ahí, ya que luego de los cuestionamientos de Ramírez en vivo, la actriz y el youtuber volvieron a discutir. Durante los comerciales, Adrián Marcelo pidió su salida de la casa, mientras Gala lloraba. El enfrentamiento fue tal que el programa terminó cancelando las actividades que tenía preparadas para los famosos dentro de la casa.

LEA MÁS: ¿Dónde ver ‘La casa de los famosos’?

Después de lo ocurrido la noche de este martes, patrocinadores como Rexona, Helados Holanda y Unilever publicaron comunicados en sus redes sociales desligándose del programa. En dichos comunicados, las compañías afirmaban que “reiteradamente se han emitido mensajes de algunos participantes que no se alinean con los valores que promueve la marca”.

Tras la caótica noche, Adrián Marcelo abandonó la casa este miércoles en la madrugada. Hasta ahora se desconoce si fue por voluntad propia o decisión de la producción.

Lo cierto es que antes de este comentario y enfrentamiento con la actriz, se le había cuestionado por su carrera como psicólogo, al decirle a Gala y a Arath de la Torre que juegan “la carta de la depresión”.

Además, en una ocasión amenazó a Arath y afirmó que lo iba a llevar al límite.

“Se va a poner muy fuerte esto. Muy fuerte diría yo. Me preocupa lo fuerte que se puede poner Arath. Yo sí ya recomendaría que lo que sigue sí te prepares carnal, no es amenaza. Viene fuerte. Digamos que lo anterior era el modo amistoso. Ojalá no lo tomes como amenaza ni nada. Lo voy a jugar en very hard”, afirmó Adrián Marcelo.

La segunda temporada de La casa de los famosos México arrancó el domingo 21 de julio con un total de 15 estrellas. Hasta ahora han sido eliminados Paola Durante, Shanik Berman, Potro Caballero, Sabine Moussier, Mariana Echeverría y Gomita. Mientras que en competencia se mantienen Agustín Fernández, Ricardo Peralta, Mario Bezares, Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Arath de la Torre y Sian Chiong.

El reality show se trasmite por medio de la plataforma de streaming ViX.