“Estoy muy ilusionada porque tengo la posibilidad de desempeñarme en el área en la que me he desarrollado 14 años. Me apasionan los espacios matutinos para conectar con la audiencia e iniciar el día con ellos. Eso entusiasma demasiado. Este es un voto de confianza del equipo que ahora está con Multimedios. Se busca posicionar más la franja; incentivar todavía más el gusto del televidente y de quien nos sigue en redes. Pensamos en dos audiencias. El público de las redes es importante y la inmediatez es clave”, añadió Karina quien asegura que quiere que la audiencia la sienta cercana.