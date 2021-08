Juan Pablo Urrego, el amante del buen humor que asusta en ‘El cartel de los sapos: El origen’

Juan Pablo Urrego es el protagonista de 'El cartel de los sapos: el origen', que desde su estreno, a finales de julio de este 2021, ha estado entre las producciones más vistas en Costa Rica. (Netflix)

Si bien Rafael Amaya (El Señor de los cielos) hizo méritos para ser uno de los actores latinos más reconocibles, en tiempos recientes, del género de las narconovelas, una nueva figura ha aparecido para darle competencia al mexicano en los dramas de este tipo.

Primero interpretó a Jhon Jairo Velásquez, mejor conocido como ‘Popeye’, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, y actualmente a Leonardo Villegas, uno de los líderes del temido Cartel de Cali.

Juan Pablo Urrego tal vez no tiene la trayectoria más larga como actor, tampoco ha ganado los premios más importantes en la actuación, sin embargo, se ha popularizado a nivel internacional por dar vida a narcos en los últimos años. Primero se le vio en Sobreviviendo a Escobar: alias J.J., en el 2017. Y ahora en El Cartel de los Sapos: el origen.

Ambas producciones han gozado de sonado éxito en Netflix.

Pero, ¿quién es Juan Pablo Urrego?

Nació en Colombia el 4 de enero de 1986 e inició en el mundo de la actuación en la telenovela colombiana Pocholo, en el 2007, aunque desde que estaba en el colegio perteneció a grupos de teatro y participó en varias obras.

Estudió actuación impulsado por su familia en el Instituto Superior de Artes en Cuba; posteriormente llevó Arte Dramático en Argentina y luego retornó a su país buscando oportunidades.

Juan Pablo Urrego es un intérprete colombiano de 35 años. Empezó a actuar a los 21 años. (Captura Instagram)

“Cuando le decía a mi familia o a mis amigos que quería estudiar otra cosa, ellos me recordaban que desde muy pequeño me había gustado actuar. Uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. En mi casa me decían que si uno quiere ser carpintero, había que ser carpintero, y tocaba estudiar y prepararse para ser el mejor”, aseguró en el 2018 en una entrevista con El Espectador.

Urrego es amante de la cocina, de la playa y del buen humor. Además, asegura que nunca ha llorado viendo una película y que es sumamente ordenado.

“Me considero una persona disciplinada, trabajadora, alegre, sincera y con buen humor”, afirmo a People.

Por otro lado, confiesa que no le gusta ver las producciones en las que participa.

Y pese a que actualmente es conocido por las tramas de drogas, también ha participado en programas de diferente índole como la telenovela colombiana Hermanitas calle y las series de Netflix Distrito Salvaje e Historia de un crimen.

En el mundo narco

Aunque su fama actual es por ser un líder narco, no siempre fue precisamente así. En la telenovela Sin senos sí hay paraíso (que también es de ese género), él actor dio vida a Hernán Darío, el protagonista de la historia de Telemundo, que por el contrario le huía a las drogas, aunque al final terminó por convertirse en una víctima más de ese mundo.

Juan Pablo Urrego dio vida a 'Popeye', el jefe de sicarios de Pablo Escobar, en la serie 'Sobreviviendo en Pablo Escobar: Alias J.J.', que se estrenó en el 2017. (Netflix para LN)

“Este tipo de historias tiene elementos lindos y otros no tanto. Al personaje que interpreto lo quieren mucho porque es muy blanco. Él es muy romántico en medio de mucha maldad”, aseguró a El Espectador.

Esta fue precisamente la trama con la que saltó a la fama internacional el actor de 35 años, ya que después de dar vida a Nachito en el 2016 de manera exitosa llegó la oportunidad de interpretar a Popeye en Sobreviviendo a Escobar: alias J.J.

La serie recrea la historia del sicario: desde su captura a partir de la muerte de Pablo Escobar, hasta los últimos años que pasó en prisión.

Fue con esta serie de 60 capítulos que Urrego consolidó su carrera en el extranjero. La narconovela en un principio se estrenó en Caracol Televisión, y meses después llegó a Netflix, para convertirse en un éxito dentro de la plataforma de streaming.

“Creo que hablé con John Jairo Velásquez todos los días mientras estaba en proceso de construcción del personaje. Lo escuché mucho y me dio las pautas para resolver dudas que tenía y que solamente él podía resolverme”, dijo el actor a El Espectador.

Sin embargo, en esa primera oportunidad que tuvo de interpretar a un narco, el actor colombiano reconoce que fue muy complicado meterse en la piel de un sicario que tanto daño hizo.

En esa entrevista, detalla que “como Juan Pablo Urrego lo juzgué mucho, porque la suya fue una de las épocas más tristes”. Sin embargo, como actor “nunca lo juzgué y traté de ponerle sentido a sus acciones. No fue nada fácil”.

Y al parecer hizo un buen trabajo como el inescrupuloso sicario, pues una vez más los productores de Netflix lo buscaron para participar de otra serie sobre narcos. Se trata de El Cartel de los Sapos: el origen.

Esta historia se centra en la vida los hermanos Villegas, quienes vienen a ser una versión ficticia de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, cofundadores del Cartel de Cali y quienes en su momento fueron dos de los narcotraficantes más poderosos de Colombia. Ellos, junto con sus socios José Santacruz Londoño y Pacho Herrera convirtieron a la organización criminal caleña en una corporación ilegal que movía toneladas de cocaína y lavaba millones de dólares.

Y si bien es muy pronto para saber hasta dónde llegará la nueva serie (que sirve como “precuela” de la recordada El cartel de los sapos, del 2008), lo cierto es que la producción, que se estrenó a finales de julio, se encuentra desde hace varias semanas como una de las más vistas desde Costa Rica en la plataforma de streaming.