Jennifer Segura tras renuncia a Repretel: ‘Estoy asustada, pero es un proceso de confianza en mí'

Para la periodista y presentadora Jennifer Segura tomar la decisión de renunciar a Repretel no fue sencillo. Lo pensó muchos días, lo habló con sus seres queridos y hasta ‘lo consultó con la almohada’, pero al final tuvo la certeza de que era lo que tenía que hacer.

El martes 8 de febrero la comunicadora, quien se había convertido en uno de los principales rostros del canal, finalmente se animó a presentar la carta de renuncia.

“Hace mucho tiempo yo venía pensando que hay ciclos que se acaban. Lo consulté mucho con Dios, con la gente más cercana y ellos me decían que ya era hora de tomar esta decisión. Era algo que yo también venía sintiendo, entonces como que fue una decisión de valentía”, afirmó Segura.

Jennifer Segura estará en 'Noticias Repretel' hasta marzo, cuando termine su preaviso. (Captura Instagram)

La periodista confesó que desde hace muchos días ya tenía decidido salir del canal, pero no lo había hecho antes pues “tenía miedo” de renunciar. El trabajo en Repretel le daba estabilidad y Jennifer presentó su carta de despido sin tener ninguna oportunidad laboral en puerta.

Segura explicó que tiene 11 de años de trabajar como periodista de Noticias Repretel y que, en todo ese tiempo, no se ha tomado un tiempo para descansar. Ahora, la comunicadora considera que es necesario hacer una pausa en el ajetreo diario para concentrarse en ella misma.

“Desde hace tiempo yo sentía que necesitaba algo nuevo. No tengo ninguna oferta laboral hasta el momento, ni siquiera estaba planteándome buscar algo, sino que quiero ser congruente con esto de que quiero descansar y por un tiempo darle un espacio creativo a mi vida. Quiero hacer una una pausa y replantearme algunas cosas y ver qué sigue. Siento que hay necesidad de exponerme a nuevas oportunidades, nuevos retos, a desarrollar habilidades porque llega un momento en el que uno dice: ‘¿qué más quiero hacer?’; y bueno, me animé”, comentó Segura.

[ Jennifer Segura renuncia a ‘Noticias Repretel’ ]

“Sí, estoy muy asustada porque obviamente es como dar un salto al vacío. Creo que el paso es mucho más fácil cuando uno tiene una oferta laboral, porque tiene un puesto asegurado, pero en este momento hay pocas cosas que estoy controlando. Entonces es un proceso de confianza en Dios y en mí”, detalla.

Segura dio a conocer su renuncia hasta este jueves 10 de febrero por una sencilla razón: “Quería digerirlo yo, porque estoy haciendo un cambio drástico”.

Cambio de rutina

Jennifer Segura confiesa que, en este momento, vislumbra su vida como una rutina interminable, por lo que decidió darle mayor valor y espacio a otras cosas.

“Decidí anteponer mi paz, mi tranquilidad y mi deseo de respirar, después tantos años de hacer lo mismo”, comentó.

“A pesar de que el periodismo es una carrera maravillosa, que me apasiona demasiado y me permite hacer muchas cosas distintas, al final de cuentas entramos en una rutina. Sin embargo, a pesar de que lo agradezco, yo creo que si uno no se incomoda un poquito se queda ahí y pasan los años y uno no experimenta otras facetas. Creo que eso fue lo que yo puse en una balanza: mis ganas de confiar en Dios, mis ganas de ver qué sigue, de darle un cambio de rumbo a esto”, agregó.

Jennifer Segura ingresó a Repretel cuando tenía 20 años y asegura que este canal ha sido su escuela.

Por otro lado, Segura dice que se siente satisfecha con la decisión que tomó. Eso sí, confiesa que le será muy difícil decirle adiós a sus compañeros de trabajo, con los que ha compartido durante muchos años.

Repretel ha sido una escuela para Segura, quien afirma que está muy agradecida por todas las oportunidades que el canal le brindó.

“Doña Roxana Zúñiga va a ser mi maestra siempre en el periodismo. Me llevo todas las coberturas, las experiencias, el estar frente a cámaras, la evolución que he tenido yo como presentadora, como periodista. Además me llevo gente espectacular, compañeros que se han convertido en amigos y mucho aprendizaje personal, porque sabemos que este no es un medio para nada fácil, cuyos retos me han permitido conocerme y me han ayudado mucho a formar el carácter.

“Ahorita siento mucha nostalgia, creo que no había caído en cuenta de lo que significa esto. Ahora que todo el mundo sabe (de la renuncia) me llegan a decir cosas y ya siento ganas de llorar”, añade.

De todas forma, Segura no le cierra las puertas a la televisión, pues reconoce que estar frente a cámaras es algo que disfruta al máximo.

“Amo (a la televisión) con todo mi corazón”, finalizó.

Jennifer continuará en Repretel hasta marzo, cuando termine su preaviso.