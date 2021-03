“Me cuidé tanto tiempo y al final de cuentas me empecé a relajar. Me acuerdo que al principio no me podía levantar de la cama y luego la comida me supo insípida, sin ningún sabor, me puse colonia y no sentía ni un porcentaje del olor. Entonces me hice la prueba y me dijeron que efectivamente estaba contagiado y estuve dos semanas aislado en mi apartamento”, recuerda.