¡Irreconocible! Así se ve hoy Angus T. Jones, el niño de ‘Two and a Half Men’

Angus T. Jones aparece con sus coprotagonistas de la serie 'Two And a Half Men', Charlie Sheen y Jon Cryer. (Agencia el Universal)

Una infancia llena de fama, acompañado de grandes actores. Fue protagonista de una de las series de comedia más vistas en los Estados Unidos y demás lugares del mundo. También, fue uno de los actores infantiles mejores pagos, ¿reconoce el nombre de Angus T. Jones?

Cabe resaltar que, a medida que fue creciendo, se dio cuenta de que el mundo actoral ya no sería parte de su camino y decidió irse hacia otra dirección. Actualmente, a sus 29 años de edad, así luce.

Two and a Half Men, conocida en español como Dos hombres y medio, es una comedia estadounidense protagonizada por Charlie Sheen, Jon Cryer, Angus T. Jones y Ashton Kutcher. Contó con más de 12 temporadas y fue nominada a varios premios, como los Emmy y los People Choice Awards, de los cuales fue ganadora en 2004, 2007, 2008 y 2009.

Jones interpretó a Jake Harper cuando tenía 10 años. En la serie, Jake Harper fue un niño travieso y descuidado, hijo de Alan Harper y Judith Melnick; sobrino de Charlie Harper y nieto de Evelyn Harper.

Dicha comedia básicamente cuenta la historia de un hombre soltero, mujeriego y alcohólico que vive en su casa frente al mar en Malibú, California. Pero, su estilo de vida comienza a cambiar cuando su hermano Alan Harper toma la decisión de separarse e irse a vivir a su casa junto a su pequeño hijo, Jake. A partir de entonces empieza a suceder una serie de hechos bastante graciosos con esta controversial familia.

Así luce hoy el protagonista de Two and a Half Men, Angus T Jones a los 29 años pic.twitter.com/KobxJh62qo — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 11, 2023

¡Luces, cámaras. acción!: el adiós al cine Copiado!

De acuerdo con varios medios estadounidenses, Jones fue el actor infantil mejor pago de la televisión con tan solo 17 años de edad. Sin embargo, el joven decidió renunciar a la serie para dedicarse a la universidad y estudiar una carrera enfocada en el medio ambiente.

Cursando su etapa de veinteañero, dijo en entrevista en el programa de YouTube, The Forerunner Chronicles, que se entregó por completo a la religión, aferrándose fuertemente a su fe cristiana y tomó la decisión de pedirles a todos los espectadores de Two and Half Men que no vieran más dicha serie cómica.

Angus T Jones - 27



Jake - Two And A Half Men



Attended University of Colorado switching from environmental studies to Jewish studies.



After getting involved in faith-based organizations, Angus departed saying he doesn't want an organization to decide if he's good or bad. pic.twitter.com/FQWlj5Ec0E — Where Are They Now? (@WATNCelebrity) December 30, 2020

“Por favor, dejen de verla, a muchos de nosotros no nos gusta pensar en lo engañoso que es el enemigo. No quiero contribuir al plan del enemigo. (...) No puedes ser una persona con verdadera fe en Dios y estar en una serie como esta”, resaltó en la entrevista.

Aunque luego se retractó de lo dicho y se autojuzgó como un “desagradecido” con la serie y sus compañeros, para la décima temporada de la serie, Jones renunció a su papel y, de paso, a su profesión como actor.

“Ahora entiendo completamente lo que la gente quiso decir cuando me dijeron que Two and a Half Men era uno de los mejores trabajos de la historia, si no el mejor trabajo de la historia. Esa fue la oportunidad de mi vida y todos siempre me lo han dicho, pero ahora realmente me estoy entendiendo a mí mismo. Me mostró lo que se necesita para dar un buen espectáculo”, dijo Jones a Billboard en 2016.

Retirado, pero en el foco de los paparazzi Copiado!

Jones sigue viviendo en California y está dedicado a sus negocios personales y a su fe cristiana. De igual manera, hace parte del equipo directivo de una productora de medios y eventos llamada Tonite, según la página Sensacine.

#UnDíaComoHoy 1993: Nace Angus T. Jones, actor estadounidense (Jake Harper en Two and a Half Men). pic.twitter.com/0EP2k8t1GP — Culturizando (@Culturizando) October 8, 2014

En 2021, varios paparazzi lo captaron en una estadía en los Ángeles, donde lucía completamente irreconocible: con una gran barba larga, un poco “más subido de peso”–según la página Sensacine–y estaba descalzo en ese momento.

Luego de varias fotos suyas que rondaron en las redes sociales, varios fanáticos de Two and a Half Men se pronunciaron al respecto, señalando que su cambio es “abismal” y que “ya no queda una sola similitud” de aquel niño que se robó el espectáculo y cautivó a miles de personas cuando lo vieron, por primera vez, en el 2003.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.