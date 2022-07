‘House of the Dragon’: Los dragones de los Targaryen rugen en el nuevo tráiler de la serie

¡Impactante! Así es el adelanto que HBO presentó este miércoles 19 de julio sobre House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que verá la luz el 21 de agosto, en su plataforma digital.

HBO adelantó un poco más sobre la trama que girará en torno a la familia Targaryen y, como es usual en Game of Thrones, la lucha por el trono de hierro.

Tras su exitoso paso en 'The Crown' interpretando al príncipe Felipe, el actor Matt Smith encarnará a Daemon Targaryen en 'House of the Dragon'. (HBO Max para LN)

[ 'House of the Dragon', precuela de 'Game of Thrones', se estrena el 21 de agosto ]

En esta ocasión es una guerra interna, una guerra de la familia. El rey Viserys tomará una difícil decisión que podría llevar al trono a su hermano Daemon o bien alterar todo el orden de la vida al escoger a su hija Rhaenyra. Lo que Viserys escoja, al final de cuentas, desatará una batalla.

La serie, que se transmitirá por HBO Max y HBO, está basada en el libro Fuego y Sangre, de George R.R. Martin, y está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones.

El elenco principal está conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.