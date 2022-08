‘House of the Dragon’: HBO confirmó segunda temporada de la serie de ‘Game of Thrones’

Los motores apenas están calentando en la serie House of the Dragon, que este domingo 28 de agosto estrenará el segundo capítulo de su primera temporada, pero ha sido tanto el éxito de la nueva serie de Game of Thrones que la cadena HBO anunció que habrá una segunda temporada de la producción.

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de House of the Dragon ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y el equipo han asumido un gran reto y han superado todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como la televisión que hay que ver. No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la épica saga de la casa Targaryen con la segunda temporada”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, en un comunicado de prensa que difundió la cadena.

Matt Smith como Daemon Targaryen en el segundo episodio de la primera temporada de 'House of the Dragon' (HBO)

Los buenos números que lanzó el primer capítulo de House of Dragon, que narra la historia de la polémica casa Targaryen, impulsaron aún más a la producción para adelantar la noticia de la segunda entrega.

La serie derivada de la exitosa Game of Thrones se convirtió en la producción más vista en la historia de HBO MAX en Latinoamérica en el día de su estreno, así lo dio a conocer la plataforma de streaming. House of Dragon, que se estrenó el domingo 21 de agosto en HBO MAX y HBO en 39 países de América Latina y el Caribe, se convirtió en trending topic en Twitter en toda la región.

Aunque HBO MAX no reveló números específicos, sí dijo que House of the Dragon obtuvo el mayor número de vistas entre todos los lanzamientos de nuevas series y que superó el récord que había establecido la segunda temporada de Euphoria en más de un 60%.

House of the Dragon está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones. La serie cuenta la historia de la casa Targaryen que gobernó por más tiempo en los Siete Reinos.

¿Dónde y cuándo ver el segundo capítulo? Copiado!

Este domingo 28 de agosto se estrenará el segundo episodio de House of the Dragon.

Los televidentes pueden ver el capítulo por medio de la señal de televisión de HBO, pero también estará disponible en la plataforma HBO MAX, a partir de las 8 p. m.