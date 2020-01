“Para acercar a nuevas generaciones a las historias desarrolladas en aquellos años, en este episodio se tomará como ejemplo a las películas The Empire Strikes Back, E.T. y The Breakfast Club. Ese es el objetivo principal de The Movies, que el público joven conozca la influencia de los filmes que disfrutan en la actualidad”, afirmó Tom Brueggemann, del medio Indiewire.