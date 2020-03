Es importante tomar en cuenta que no en vano HBO apostó por crear una nueva alianza junto a David Simon, con quien tiene una relación de larga data, gracias a programas como The Wire, Show Me a Hero y The Deuce. Es imposible negar que con The Plot Against America, el canal de cable tiene todos los elementos habituales en su fórmula del éxito: una historia potente, actores de primera línea y un alto nivel de producción.