Guardianes de la Galaxia tendrán especial de Navidad en Disney+ y secuestrarán a Kevin Bacon

Nadie puede resistirse a la Navidad y eso incluye a los Guardianes de la Galaxia.

La tropa de héroes de Marvel, compuesta por Star-Lord, Groot, Rocket Raccoon, Drax, Mantis y Nebula, tendrá su propio especial navideño. Así lo anunció la compañía este miércoles 26 de octubre.

Este episodio televisivo será transmitido a través de la plataforma Disney Plus y llevará el título The Guardians of the Galaxy Holiday Special. El lanzamiento será el 25 de noviembre.

El tráiler deja ver a Star-Lord, interpretado por Chris Pratt, como un tipo que no siente el espíritu navideño desde que perdió a su amor Gamora (Zoe Saldaña) en los eventos ocurridos en Avengers: Endgame.

Al notar su ánimo, el resto de la tropa viaja a la Tierra para darle un regalo de Navidad a su medida: nada menos que el actor Kevin Bacon, uno de sus favoritos. Eso sí, la estrategia trazada por los Guardianes no es la más sutil pues el plan es secuestrar a la estrella de Hollywood.

Todos los personajes habituales de 'Guardianes de la Galaxia' aparecerán en este especial. Foto: Disney Plus

El episodio vendrá dirigido por el director predilecto de estos héroes: James Gunn, quien se ha encargado de los dos largometrajes previos de los Guardianes y curiosamente había trabajo con Bacon para el filme Super (2010).

The Guardians of the Galaxy Holiday Special no llegará a salas de cine, solo a Disney Plus. La producción tiene una duración de 40 minutos.

En cuanto a la película Guardianes de la Galaxia Vol. 3, también dirigida por Gunn, estrenará en salas de cines el 5 de mayo del 2023.