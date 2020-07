“Desde que vi el programa la primera vez me llamó la atención, porque me gusta la música en general. Siempre me he desarrollado en el reggae y el género urbano, pero lo que no saben muchos es que en fiestas y en karaokes me gusta divertirme cantando otros géneros. Además, es una bonita oportunidad para llegarle a otro público y demostrar que hay mucho talento en el género urbano”, explicó.