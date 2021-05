Me siento ilusionada, porque cada día es diferente, hay retos distintos. Es una etapa en la que he logrado combinar, no solo las novedades de la parte profesional, sino descubrir nuevas habilidades que uno puede desarrollar. Quizá el impacto no sea inmediato, con la misma vitrina de una cadena de noticias internacional; pero ahora hago proyectos que me llenan de mucha satisfacción, sobre todo porque a mí me encanta el contacto con la gente.