Ganadores de realities: Más allá de la fama y los premios

Lo que impulsó a Hazel Linares a bailar frente a las cámaras en el 2007 fue su hija. El sueño de la limonense en ese momento era conseguir dinero para pagar un tratamiento dental para Kesell, quien tenía siete años para ese momento.

Ese año fue la primera temporada de Bailando por un Sueño, programa de Teletica que fue la punta de lanza para otros reality shows.

A partir de ahí, canal 7 ha realizado diversas producciones inspiradas en concursos internacionales. El canto, el baile y hasta el humor han sido la base de los mismos, y sus ganadores han cosechado los frutos de su trabajo frente a las cámaras de Teletica.

Cristian Madriz aprovechó su paso por ¿Nace una estrella’. | ARCHIVO.

A propósito de la transmisión de Dancing with the Stars , Viva habló con algunos de los ganadores de estos concursos para sondear cómo estas producciones influenciaron sus carreras y sus vidas.

Sueño cumplido. En Limón todavía le preguntan si va a bailar de nuevo. Para Hazel Linares, lo mejor que le dejó Bailando por un sueño fue cumplir la promesa que le había hecho a su hija Kesell de darle el tratamiento que necesitaba.

“Hasta que ella cumpla 20 años seguimos con el tratamiento, ahora tiene 16 y ya estamos viendo los cambios que ha tenido en su vida”, comentó Linares.

Ella aclara también que Bailando le dejó varios amigos y uno muy especial: Mauricio Hoffmann, su compañero de baile.

“Mauricio y la novia vinieron el año pasado a la fiesta de 15 años de Kesell; eso es algo muy bonito que me dejó el programa, es por eso que si me vuelven a decir que vaya lo hago con todo gusto”, afirmó.

Cuando Hazel participó en el reality no era una figura reconocida, pero poco a poco fue ganándose una especie de fama entre sus vecinos. Actualmente trabaja como asistente de dirección en el Colegio Técnico Profesional de Liverpool, en su natal Limón.

El pan del día en Teletica fueron los programas en los cuales personas “comunes” luchaban al lado de un personaje de la farándula criolla para cumplir un sueño.

Álvaro Mora ahora trabaja en el ‘Manicomio de la risa’. | ARCHIVO.

Después del primer Bailando , vinieron dos temporadas más. La segunda fue ganada por la presentadora Viviana Calderón y el soñador Franklin Calderón (2008); mientras que, en la tercera edición (2010), el joven Diego Torres y Nancy Dobles fueron los vencedores.

Los sueños siguieron su curso y en Cantando por un sueño (2008), Pamela Alfaro y Romaldo Rodríguez conquistaron el primer lugar.

Para el trabajo. Otra rama de los reality shows fueron los concursos de canto. En Nace una estrella no había sueño más que el propio de los concursantes por lograr una carrera en la música.

Y así ha funcionado para los ganadores de las tres temporadas de dicho espacio.

En la primera emisión, Yecson Carvajal y Xiomara Ramírez empataron en la primera posición.

Era el año 2009, y ambos cantantes se ganaron el corazón del público con sus voces.

Actualmente, Xiomara y Yecson usan la música y sus voces como profesión. En el caso de Xiomara, su carrera ha tenido un curso constante y ha grabado varias canciones durante su carrera.

Si fue su primera producción discográfica. Además ha participado también en musicales como La historia salvaje , al lado de Pedro Capmany. En esta puesta en escena interpretó a María, la esposa del fallecido José Capmany.

Otros que le sacan el jugo a la exposición son los cantantes Haury y Cristian Madriz.

“Después del programa se me abrieron muchas puertas para poder trabajar: pude conseguir muchos más clientes que los que en algún momento pude tener y formar parte de algunos proyectos. He compartido trabajo con la Tico Jazz Band en conciertos de música tipo Big Band, y canté en el Teatro Nacional; si no fuera por el concurso, no lo hubiera hecho”, recordó Madriz, quien ganó en el 2010 y ahora sigue su carrera como solista.

En el caso de Haury, el artista después de estar en Nace una estrella , en el 2011, lanzó el disco De una manera distina . El cantante siguió con su carrera y este domingo grabará su segunda producción en vivo en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños.

Con humor. Álvaro Mora es recordado por ser el ganador de El turno de la risa . En el programa, los participantes debían mostrar su talento para la comedia, y este fue el trampolín para el trabajo que desempeña el humorista.

“Después de esa experiencia se dieron vínculos con otras personas relacionadas con este trabajo”, comentó Mora.

El comediante ganó en el 2008, y ahora forma parte del programa El Manicomio de la Risa , de la cadena Omega, al lado del presentador Carlos Álvarez.